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Хотите пожаловаться? Ищите городские службы Бишкека в соцсетяхХотите пожаловаться? Ищите городские службы Бишкека в соцсетяхКыргызстанка, пытавшая проникнуть в Турцию в багажнике авто, не жертва торговли людьми – МИД КРКыргызстанка, пытавшая проникнуть в Турцию в багажнике авто, не жертва торговли людьми – МИД КР

С начала года по Кыргызстану произошло более 1,8 тыс пожаров, погибло 39 человек – МЧС

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441030-ru.html

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3 августа 2017, 16:38       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. За семь месяцев 2017 года по территории Кыргызстана было зарегистрировано 1 тыс 852 пожара, общий материальный ущерб от которых составил более 263 млн. сомов.
По данным МЧС, впоследствии пожаров за текущих год погибло 39 человек, в том числе 1 ребенок, пострадало 19 человек, в их числе 3 ребенка. Также были спасены 47 человеческих жизней и товарно-материальных ценностей на сумму более 667 млн сомов.
Наиболее частыми причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем – 39,3%, нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 31,7%, нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов – 9,2% и детская шалость с огнем – 7%. От общего числа пожаров 54,5% пожаров произошло в жилом секторе.
Отмечается, что основная доля случившихся пожаров приходится на Чуйскую область – 553 случая, где погибло16 человек. В Бишкек за указанный период было зарегистрировано 360 случаев возгорания, где погибло 6 человек. В Ошской области произошло 181 случаев пожара, в Джалал-Абадской – 206 и 184 в Иссык-Кульской.
Большинство пожаров произошло в жилом секторе - 1010 случаев возгорания с материальным ущербом в более 52 млн. 900 тыс. сомов, где погибли 32 человека.
В летний пожароопасный период за 7 месяцев 2017 года на открытой территории произошло 346 пожаров, материальный ущерб от которых составил более 1 млн. сомов.

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