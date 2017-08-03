С начала года по Кыргызстану произошло более 1,8 тыс пожаров, погибло 39 человек – МЧС

3 августа 2017, 16:38 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. За семь месяцев 2017 года по территории Кыргызстана было зарегистрировано 1 тыс 852 пожара, общий материальный ущерб от которых составил более 263 млн. сомов.

По данным МЧС, впоследствии пожаров за текущих год погибло 39 человек, в том числе 1 ребенок, пострадало 19 человек, в их числе 3 ребенка. Также были спасены 47 человеческих жизней и товарно-материальных ценностей на сумму более 667 млн сомов.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем – 39,3%, нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 31,7%, нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов – 9,2% и детская шалость с огнем – 7%. От общего числа пожаров 54,5% пожаров произошло в жилом секторе.

Отмечается, что основная доля случившихся пожаров приходится на Чуйскую область – 553 случая, где погибло16 человек. В Бишкек за указанный период было зарегистрировано 360 случаев возгорания, где погибло 6 человек. В Ошской области произошло 181 случаев пожара, в Джалал-Абадской – 206 и 184 в Иссык-Кульской.

Большинство пожаров произошло в жилом секторе - 1010 случаев возгорания с материальным ущербом в более 52 млн. 900 тыс. сомов, где погибли 32 человека.

В летний пожароопасный период за 7 месяцев 2017 года на открытой территории произошло 346 пожаров, материальный ущерб от которых составил более 1 млн. сомов.