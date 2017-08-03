В Бишкеке прошел тренинг, посвященный избирательному процессу

3 августа 2017, 16:25 Комментарии

В зале заседаний Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району в рамках информационно-образовательной кампании "Голосуй сердцем - твой голос важен для страны!" проведен тренинг. Как сообщила пресс-служба мэрии, в ходе тренинга были рассмотрены такие вопросы как, избирательный процесс, процедура голосования, основные права граждан и так далее.

Также участникам тренинга были розданы материалы, в которых содержится информация об уточнении граждан в списках избирателей, нарушениях в предвыборный период и во время выборов и предусмотренная законом ответственность, простые шаги для голосования, процедуры голосования граждан вне помещения и ряд другой полезной информации.

В данном тренинге приняли участие активисты Ленинского района, а также председатели домовых и квартальных комитетов.

В целях повышения эффективности проведенного мероприятия председателям домовых и квартальных комитетов было дано поручение довести заслушанную информацию до жителей на местах.