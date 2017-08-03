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В Бишкеке прошел тренинг, посвященный избирательному процессу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441029-ru.html

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3 августа 2017, 16:25       Комментарии

В зале заседаний Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району в рамках информационно-образовательной кампании "Голосуй сердцем - твой голос важен для страны!" проведен тренинг. Как сообщила пресс-служба мэрии, в ходе тренинга были рассмотрены такие вопросы как, избирательный процесс, процедура голосования, основные права граждан и так далее.
Также участникам тренинга были розданы материалы, в которых содержится информация об уточнении граждан в списках избирателей, нарушениях в предвыборный период и во время выборов и предусмотренная законом ответственность, простые шаги для голосования, процедуры голосования граждан вне помещения и ряд другой полезной информации.
В данном тренинге приняли участие активисты Ленинского района, а также председатели домовых и квартальных комитетов.
В целях повышения эффективности проведенного мероприятия председателям домовых и квартальных комитетов было дано поручение довести заслушанную информацию до жителей на местах.

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