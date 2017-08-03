Личный кабинет О! - самый простой и быстрый способ управления связью

3 августа 2017, 16:03 Комментарии

Управляйте услугами в режиме онлайн, подключайте дополнительные опции и сервисы, меняйте тариф, контролируйте расходы и получайте информацию о состоянии своего лицевого счета быстро, просто, без ожидания! Зайдите на сайт lk.o.kg, выберите язык обслуживания, пройдите регистрацию и получите персональный "виртуальный" офис обслуживания своего номера в мобильной сети О!.

В Личном кабинете О! вы можете за считанные секунды:

<li>проверить состояние счета;</li><li>получить информацию о подключенных услугах;</li><li> изменить тарифный план;</li><li> выбрать и подключить ТВ-пакеты с любимыми телеканалами;</li><li>получить детализацию разговоров.</li>

Пользоваться личным кабинетом можно даже при нулевом балансе, ведь интернет-трафик при использовании сервиса бесплатный. При возникновении любой нештатной ситуации вам не придется бежать на поиски ближайшего офиса или звонить в контакт-центр, ведь большую часть вопросов можно решить через личный кабинет.

Напомним, получить онлайн-консультацию и оперативный ответ на свой вопрос, независимо от времени суток и дня недели, можно обратившись на официальные страницы О! в социальных сетях. Мы всегда на связи для наших абонентов на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники" или Twitter. Нас можно найти, введя в поиск @OKGmobile. Вы также можете написать нам в любом из мессенджеров, где мы онлайн круглосуточно: в WhatsApp: + 996 705 070 700, в Viber: Мобильный оператор О!, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.

С личным кабинетом О! услуги связи всегда под контролем!