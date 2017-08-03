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"Хонда Фит" сбила ребенка на территории пансионата "Кыргызское Взморье"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364280_ho...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441026-ru.html

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Мужчина сбил 6-летнего мальчика в пансионате "Кыргызское взморье"

В ДТП на трассе Балыкчы – Чолпон-Ата погибли ребенок и женщина

3 августа 2017, 16:28       Комментарии

На территории пансионата "Кыргызское Взморье" водитель автомашины "Хонда Фит" сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
По данным правоохранителей, водитель в момент происшествия находился в трезвом состоянии. По словам виновника ДТП, он не увидел ребенка. Отметим, автонаезд произошел вчера, 2 августа.
"Ребенок был доставлен в реанимацию города Чолпон-Аты. В настоящее время уточняются причины инцидента, в частности, с какой скоростью ехала автомашина и насколько она была исправна", - сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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