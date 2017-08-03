Китай даст $18 млн на лабораторию в Ботсаду, не жалейте этот парк! — Исаев

3 августа 2017, 16:13 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В Ботаническом саду планируется построить новую ветеринарную лабораторию. Деньги на возведение этого объекта выделил Китай после заключения соглашения, подписанного президентом КР и председателем КНР еще в 2016 году.

Как рассказал заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Амангелди Исаев, общая стоимость лаборатории составит 18 миллионов долларов. Специалисты из КНР находились в Бишкеке около 20 дней и не нашли места для строительства лучше, чем Ботанический сад.

"Китай взял на себя обязательства оплатить все расходы и обучить наших специалистов для работы в лаборатории. Специалисты из КНР сочли Ботанику самой оптимальной площадкой для строительства. Мы прислушались к их мнению, и сейчас документ о выделении земли под строительство в Ботсаду находится на рассмотрении в ЖК. Такой лаборатории в ЦА еще нет, то есть у нас есть шанс преуспеть в этом направлении", - сказал Исаев.

Напомним, что несколько лет назад в Ботанике уже хотели построить одну биолабораторию: в ней должны были хранить и изучать штаммы опасных вирусов. Согласно тому проекту, исследовательскому центру хотели присвоить 3-й класс безопасности (по классификации ВОЗ это предпоследний уровень по степени опасности изучаемых вирусов). Семь лет назад общественность отстояла сохранность "зеленого сердца" города - проект стоимостью 60 миллионов долларов не был реализован.

В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что эти центры не имеют ничего общего.

"Наш проект совершенно другой. Это обычная лаборатория, которая будет проверять качество продуктов. Сами подумайте, Китаю нужно, чтобы туда поступали качественные сертифицированные товары из Кыргызстана. А наш центр сможет давать объективную оценку качеству, поэтому КНР и выделяет 18 миллионов долларов на строительство объекта в Бишкеке", - заявил Исаев.

Экологи и активисты Бишкека, несмотря на заверения Минсельхоза, бьют тревогу. Помощник директора Национальной академии наук Назгуль Кенжебаева говорит, что попытка строительства такого объекта - это в первую очередь нарушение законов КР.

"Ботанический сад находится под защитой закона, так как земля парка относится к особо охраняемым территориям. Строительство лаборатории нарушит статус природной зоны. Министерство сельского хозяйства идет вразрез с законом об экологическом порядке и не учитывает мнение населения. В Кыргызстане довольно много свободных земель, где может быть построен объект подобного типа", - считает Кенжебаева.

Эколог Дмитрий Ветошкин также придерживается мнения, что лаборатория необходима городу, но на другой площадке.

"Такой центр нужен нашей стране. Но он должен быть подключен к ведомству, которое связано с санитарией и фитобезопасностью. А Ботанический сад - особо охраняемая территория по закону, согласно которому на таких площадках не должно вестись строительство объектов, которые нарушают жизнедеятельность флоры и фауны", - сказал эксперт.

Он объясняет, какую опасность представляет такой объект в центре парка.

"Ботаника - это место экскурсий и прогулок горожан, достаточно опасно проводить экспертизу продуктов в таком общественном месте", - считает эколог.

Исаев же считает, что тревога горожан за парк необоснованна.

"Вы сначала съездите в Ботанический сад, а потом говорите, что его надо беречь и защищать. Посмотрите, во что превратилось это "зеленое сердце" города. Там пожары постоянно, сухая трава и неживые деревья, нечего его жалеть", - сказал Исаев.

К слову, о пожарах. Последние несколько дней Ботаника горит с очевидной регулярностью. Активистка Зухра Жакупбаева рассказала, что сын сотрудников Ботсада видел незнакомца с канистрой.

"Мы не можем утверждать, что это был целенаправленный поджог, но факты говорят за себя - площадка, которую хотят получить под лабораторию, горит уже три дня. Причем три из четырех очагов находятся в тени деревьев. А в итоге сгорело в основном сухотравье общей площадью 3-4 гектара. Как раз необходимое количество гектаров для ветеринарной лаборатории", - сказала Жакупова.

В МЧС причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.

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