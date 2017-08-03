3 августа 2017, 16:19 Комментарии

На Иссык-Куле задержан лже-сотрудник финпола. По данным ведомства, накануне в межрайонный отдел ГСБЭП по Тонскому, Исык-Кульскому районам обратился директор детского оздоровительного центра (ДОЦ) "Д-С" гражданка З.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который 26 июля придя в администрацию ДОЦ, представившись сотрудником финансовой полиции, попросил оказать финансовую помощь.

При этом он не назвал своих личных данных и не представив служебное удостоверение.

"Получив 5 тыс. сомов, мужчина вернулся 2 августа и попросил еще 4 тыс. сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело. В тот же день лже-полицейский задержан при получении денежных средств и водворен в ИВС", – говорится в сообщении.