Ветлаборатория в Ботсаду: лучше места не нашли?

3 августа 2017, 16:04 Комментарии

В Бишкеке за счет китайского гранта планируют построить ветеринарную лабораторию. Дело-то хорошее, однако место для строительства Минсельхоз выбрал, прямо скажем, не самое подходящее – участок размером в 4 гектара на территории Ботанического сада — объекта, который находится под охраной государства. Это прописано сразу в нескольких законах Кыргызской Республики.

Ботанический сад находится под защитой следующих законов:

– "Об особо охраняемых природных территориях";

– "Об охране окружающей среды";

– "Об охране и использовании растительного мира";

– Земельного кодекса Кыргызстана.

О том, что на территории Ботанического сада нельзя строить подобную лабораторию, заявляют эксперты. Они утверждают, что возведение подобной ветлаборатории может привести к печальным последствиям.

"Такую лабораторию ни в коем случае нельзя строить внутри города, а тем более на территории Ботанического сада, который является особо охранной зоной. Даже если опустить то, что на его территории находятся уникальные виды растений, то участок, который предполагается использовать под строительство, расположен вблизи реки, на сейсмологическом разломе и, кроме того, в селеопасной зоне. В случае чрезвычайной ситуации все инфекции, которые попадут в лабораторию вместе с продукцией животноводства, хлынут в город. Последствия в таком случае предсказать очень сложно", – пояснил эколог Эмиль Шукуров.

Подтверждает опасения о том, что строительство ветлаборатории в черте города может стать причиной возникновения очагов опасных заболеваний, и политолог Денис Бердаков.

"На мой взгляд, такая лаборатория в Бишкеке не нужна. Если и строить, то за пределами города. Создание такого центра на территории Ботанического сада — плохой вариант. Во-первых, биологически опасно, потому что туда будут привозить скот со всех регионов республики, в том числе и больных, зараженных животных. Во-вторых под строительство нужна довольна большая территория, а в Ботаническом саду нет свободных участков", – подчеркнул Бердаков.

По словам директор департамента карантина растений Минсельхоза Амангелди Исаева, на строительстве ветеринарной лаборатории именно на территории Ботанического сада настаивает китайская сторона.

"Мы показали нашим коллегам с китайской стороны все территории, которые находятся в нашем ведении, но они якобы не соответствуют их требованиям. А территория Ботсада им понравилась. Они полностью изучили коммуникации, землеотвод, подключение света, воды, канализацию", – заявил СМИ Исаев.

Также возникает вопрос, нужна ли Кыргызстану еще одна лаборатория? Напомним, ранее эксперты миссии ВСП+, посетившие республику в начале февраля 2017 года, пришли к выводу, что для такой маленькой страны, как Кыргызстан, было бы достаточно и двух лабораторий.

"Слишком много лабораторий модернизируются и аккредитуются для тестирования продуктов питания. Для такой небольшой страны было бы достаточно двух лабораторий: одной — на юге и второй — на севере страны", – отметили эксперты в своем отчете.

Добавим, на строительство и модернизацию лабораторий Кыргызстану ранее выделили деньги Россия и Казахстан.

"Точно знаю, что есть лаборатории в Оше и Бишкеке. Также планировалось построить как минимум по одной лаборатории в каждом областном центре. Сколько их уже сегодня действует, не совсем понятно. Звучат разные данные. На переоснащение таможенных пунктов, и в том числе на модернизацию лабораторий, Россия выделила Кыргызстану $200 млн, Казахстан – $100 млн, но по факту они пока дали только $21 млн. Какая часть денег на что конкретно была потрачена, мало кто скажет", – проинформировал Денис Бердаков.

По данным собственных источников, желание Минсельхоза поскорее отдать Китаю внушительную часть земли в природоохранной зоне Бишкека объясняется просто: по одной из версий, по окончании строительства ветлаборатории Китай начнет импортировать в Кыргызстан свой товар, который после прохождения соответствующих процедур легко становится «товаром, произведенным в Кыргызстане», что открывает импортным продуктам питания дорогу на рынки ЕАЭС. Лаборатория, по сути, может стать центром выдачи «липовых» справок и сертификатов, которые развяжут руки недобросовестным предпринимателям, и в том числе из Китая.

Не менее заманчивой для кыргызстанских чиновников является также перспектива заработать на строительстве данного объекта за счет китайского гранта. Ведь только на разработку проектно-сметной документации Китай готов выделить 920 тыс. юаней (почти 140 тыс. долларов США). О стоимости всего проекта в Минсельхозе КР умалчивают, а открытые данные по этому проекту отсутствуют.

Напомним, в 2010–2011 годах на территории Ботанического сада канадцы планировали построить биологическую лабораторию, имелось даже соответствующее постановление правительства. Однако тогда было учтено мнение экспертов, которые выступили против строительства и дали свое заключение. Было предложено заняться поиском альтернативного места.