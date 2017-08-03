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Юрист Текебаева просит суд проверить Маевского у психолога

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364277_ur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441021-ru.html

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3 августа 2017, 15:57       Комментарии

Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
Адвокат парламентария в очередной раз направил судье ходатайство по защите своего клиента. В этот раз речь зашла о прикреплении к материалам дела прогноза погоды на 13 мая 2010 года.
Так, Текебаев сообщил, что в тот день в Бишкеке стояла холодная погода, около +18 градусов в дневное время. Следовательно, вечером было еще холоднее. А в "Супаре", которая находится за городом, температура была и вовсе невысока - максимум +12 градусов.
В то время как Маевский с Модиным утверждают, что во время встречи было жарко и они сидели на открытой летней площадке.
Затем адвокат Текебаева обратился к судье с ходатайством о проверке психического здоровья Леонида Маевского, не является ли основной свидетель потенциальным лгуном.
"У меня еще одно ходатайство. Суд лишил защиту возможности доказать, что кто-то из свидетелей - либо Кутуков, либо Маевский лжет. Я считаю, что Маевский врет. Он около 5-6 раз менял свои показания, его слова не вызывают доверия. Я прошу назначить психоэкспертизу, чтобы установить, имеет ли он склонность врать. Скорее всего, будет признано, что Маевский потенциально склонен ко лжи", - заявил юрист.

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