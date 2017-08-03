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ИКАО призвал все страны соблюдать Чикагскую конвенцию о гражданской авиации

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mezhdunar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441020-ru.html

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3 августа 2017, 15:27       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Исполнительный совет Международной организации гражданской авиации ИКАО призвал все государства-члены Организации придерживаться и соблюдать Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации от 1944 года и её приложения. Совет также призвал продолжать сотрудничество в области авиационной безопасности, её эффективности и устойчивости международной гражданской авиации. Информацию об этом распространило Катарское агентство QNA.
Данный призыв Исполнительного совета государств-членов прозвучал по результатам внеочередного собрания, состоявшегося в минувший понедельник в штаб-квартире в Монреале, в присутствии министра транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасима бин Саиф Аль Сулейти. В ходе собрания были обсуждены технические вопросы Государства Катар, касающиеся негативных последствиях, "вызванных блокадой со стороны стран-участниц блокады в сфере авиационной безопасности, в противоречии всем нормам и конвенциям, являющимся обязательными для всех сторон".
Блокирующие страны отказались от своей позиции закрыть международные воздушные коридоры, объявив о выделении чрезвычайных коридоров в своих воздушных пространствах для катарских воздушных судов. И перед проведением собрания Исполнительного совета "ИКАО", эти страны издали навигационную декларацию в соответствии с международным правом, в знак признания своего нарушения международных законов и во избежание осуждений со стороны международного сообщества за не соблюдение закона.

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