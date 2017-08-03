ИКАО призвал все страны соблюдать Чикагскую конвенцию о гражданской авиации

3 августа 2017, 15:27 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Исполнительный совет Международной организации гражданской авиации ИКАО призвал все государства-члены Организации придерживаться и соблюдать Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации от 1944 года и её приложения. Совет также призвал продолжать сотрудничество в области авиационной безопасности, её эффективности и устойчивости международной гражданской авиации. Информацию об этом распространило Катарское агентство QNA.

Данный призыв Исполнительного совета государств-членов прозвучал по результатам внеочередного собрания, состоявшегося в минувший понедельник в штаб-квартире в Монреале, в присутствии министра транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасима бин Саиф Аль Сулейти. В ходе собрания были обсуждены технические вопросы Государства Катар, касающиеся негативных последствиях, "вызванных блокадой со стороны стран-участниц блокады в сфере авиационной безопасности, в противоречии всем нормам и конвенциям, являющимся обязательными для всех сторон".

Блокирующие страны отказались от своей позиции закрыть международные воздушные коридоры, объявив о выделении чрезвычайных коридоров в своих воздушных пространствах для катарских воздушных судов. И перед проведением собрания Исполнительного совета "ИКАО", эти страны издали навигационную декларацию в соответствии с международным правом, в знак признания своего нарушения международных законов и во избежание осуждений со стороны международного сообщества за не соблюдение закона.