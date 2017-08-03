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Таджикским имамам рекомендуют носить "трехсантиметровую бороду"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364275_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441019-ru.html

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3 августа 2017, 15:07       Комментарии

Не больше трех сантиметров – такую норму ношения бороды порекомендовали местным имамам-хатибам в администрации района Дусти Хатлонской области. Об этом сообщил глава районного хукумата Салохиддин Раджабзода. По его словам, "трехсантиметровая борода" соответствует культуре и религии таджиков.
Насрулло Файзуллоев, имам-хатиб центральной мечети района Дусти, первым откликнулся на призыв властей. Он сказал, что длина бороды у последователей ханафитского мазхаба не должна превышать один сжатый кулак. Такая норма ношения бороды была установлена Советом улемов Таджикистана в ноябре 2012 года. Тогда в Исламском центре Таджикистана, при котором действует Совет улемов, заявили, что норма установлена по просьбе Комитета по делам религии Таджикистана.
"Моя борода соответствовала установленным Советом улемов нормам, но власти района попросили подстричь бороду, и сейчас длина моей бороды не превышает трех сантиметров", - сказал имам-хатиб.
Два года тому назад в Таджикистане началась кампания против бородатых. По всей стране сотрудники милиции задержали сотни тысяч мужчин c растительностью на лице. После установления личности и снятия отпечатков пальцев, задержанным насильно сбривали бороды. Некоторым угрожали штрафными санкциями в размере 150 сомони (почти 1200 сомов), если они добровольно не сбреют бороду. В Хатлонской области местные власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин.

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