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Граждане Турции приобрели у скупщика металла более 100 дорожных знаков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364274_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441018-ru.html

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МИД: Кыргызстанка, ехавшая в багажнике авто в Турцию, не жертва работорговли

3 августа 2017, 15:10       Комментарии

Граждане Турции приобрели у скупщика металла более 100 дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
2 августа, примерно в 18.20, на пересечении улиц Абрахманова и Московской сотрудниками патрульной милиции была остановлена автомашина марки "Хундай-Портер" под управлением бишкекчанина, 28-летнего Ч.А., а также Р.у.Д. и Т.А. При проведении проверки автомашины было обнаружено и изъято 105 единиц дорожно-регулирующих знаков и алюминиевый лом. В ходе проверки установлено, что граждане Турции, 30-летний А.Ф. и 43-летний Т.М., приобрели дорожные знаки у 37-летнего гражданина М.Р., занимающегося скупкой цветного металла у себя дома на одной из улиц Бишкека.
Покупатели приобрели металл на сумму 57 000 сомов - по 77 сом за килограмм алюминия.
По данному факту собраны все необходимые материалы, зарегистрированы в книге учета преступлений и переданы в СУ ГУВД г. Бишкек. Проводятся следственные мероприятия.
В настоящее время автомашина поставлена на штрафную стоянку.

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