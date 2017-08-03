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Сотрудница банка ошиблась на 182 тысячи сомов и улетела в Москву

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364272_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441017-ru.html

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В Кыргызстане работница банка, считавшаяся без вести пропавшей, нашлась в Москве

3 августа 2017, 15:19       Комментарии

Устать от работы и улететь в другую страну - такую позицию выбрала жительница города Каракол. Однако предупреждать родных о том, что она планирует кардинальные изменения в жизни, девушка не стала.
В итоге 28 июля в ОВД г. Каракол поступило письменное заявление от Галины Ивченко, 1950 года рождения. Женщина указала, что 27 июля из дома вышла её дочь - Екатерина Лященко, 1988 года рождения, и не вернулась домой.
В ходе доследственной проверки было установлено, что Лященко вышла из дома в 7.30 и направилась на работу в "Банк Азии", расположенный на улице Токтогула г. Каракол. Проработав до 12.45, вышла из банка и ушла в неизвестном направлении.
Но перед уходом она написала объяснительную, где указала, что она перепутала карты клиентов и в результате вышла недостача в сумме 182 тысяч сомов, но девушка за очень короткий промежуток времени полностью возместила сумму клиенту. Потом она написала заявление об увольнении по собственному желанию. При этом, как отметили в УВД, девушка никому ничего не должна, сейчас проводится ее поиск по заявлению матери.
"Она отправилась в Бишкек, и 28 июля в 14.22 Лященко прошла регистрацию в аэропорту "Манас" и вылетела в направлении Шереметьево-2 г. Москвы. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения Екатерины Лященко на территории уже Российской Федерации", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

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