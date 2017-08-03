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Таджикские сухофрукты вне закона на таможенной территории ЕАЭС

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364273_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441016-ru.html

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3 августа 2017, 15:26       Комментарии

Сотрудниками таможни предотвращен незаконный ввоз сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
При незаконном пересечении государственной границы с грузом было задержано автотранспортное средство марки "Портер" с таджикистанскими госномерами под управлением гражданина РТ Ю.А.Д.
При осмотре грузового отсека был обнаружен товар в ассортименте: абрикос сушеный - 2783 кг, чернослив сушеный – 120 кг, миндаль – 200 кг, колотые ядра абрикоса – 46 кг. На момент проверки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза на таможенную территорию ТС.
Среднерыночная стоимость продукции составляет 268 тыс. 550 сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

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