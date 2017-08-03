Таджикские сухофрукты вне закона на таможенной территории ЕАЭС

3 августа 2017, 15:26 Комментарии

Сотрудниками таможни предотвращен незаконный ввоз сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

При незаконном пересечении государственной границы с грузом было задержано автотранспортное средство марки "Портер" с таджикистанскими госномерами под управлением гражданина РТ Ю.А.Д.

При осмотре грузового отсека был обнаружен товар в ассортименте: абрикос сушеный - 2783 кг, чернослив сушеный – 120 кг, миндаль – 200 кг, колотые ядра абрикоса – 46 кг. На момент проверки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза на таможенную территорию ТС.

Среднерыночная стоимость продукции составляет 268 тыс. 550 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.