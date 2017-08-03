Мамырбаева: кормление грудью предупреждает развитие рака у мам

3 августа 2017, 15:09 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она пояснила, что грудное вскармливание позволяет родителям вырастить здорового ребенка.

"При этом сам процесс кормления - очень хорошая профилактика мастита и как следствие предохраняет мам от заболевания раком", - сказала Мамырбаева.

Она отметила, что природа так создала женщину и необходимо следовать ее замыслу.

"В течение девяти месяцев беременности организм готовит будущую маму к интенсивному кормлению в течение двух лет как минимум. Если женщина прекращает делать это, у нее нарушается гормональный фон, что может привести к нежелательным последствиям, в том числе к заболеваниям раком груди и яичников", - сказала специалист.

Полный комментарий эксперта по питанию слушайте в аудиоверсии.

1 августа началась Всемирная неделя грудного вскармливания. В этом году она проходит под девизом "Поддержим вместе грудное вскармливание".

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