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Мамырбаева: кормление грудью предупреждает развитие рака у мам

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441015-ru.html

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Женщины Бишкека устроили флешмоб по грудному вскармливанию — фото

В Бишкеке прошел флешмоб, посвященный Всемирной неделе грудного вскармливания

3 августа 2017, 15:09       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она пояснила, что грудное вскармливание позволяет родителям вырастить здорового ребенка.
"При этом сам процесс кормления - очень хорошая профилактика мастита и как следствие предохраняет мам от заболевания раком", - сказала Мамырбаева.
Она отметила, что природа так создала женщину и необходимо следовать ее замыслу.
"В течение девяти месяцев беременности организм готовит будущую маму к интенсивному кормлению в течение двух лет как минимум. Если женщина прекращает делать это, у нее нарушается гормональный фон, что может привести к нежелательным последствиям, в том числе к заболеваниям раком груди и яичников", - сказала специалист.
Полный комментарий эксперта по питанию слушайте в аудиоверсии.
1 августа началась Всемирная неделя грудного вскармливания. В этом году она проходит под девизом "Поддержим вместе грудное вскармливание".
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