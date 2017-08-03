Работа такая — директор "Тазалыка" объяснил, почему убили 8 собак

3 августа 2017, 15:28 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Все 14 собак, извлеченных из квартиры бишкекчанки Фирдаусы Зерновой, были отвезены на свалку, сообщил корреспонденту агентства Sputnik Кыргызстан директор муниципального предприятия "Тазалык" Рыспек Сарпашев.

В среду, 2 августа, в многоэтажке на пересечении улиц Ибраимова и Токтогула из однокомнатной квартиры 75-летней женщины, живущей на восьмом этаже, вытащили 14 собак - 8 убили на месте, 6 щенков оставили живыми.

По словам Сарпашева, у работников "Тазалыка" не было выбора, так как они не смогли бы увезти в легковой машине 14 живых собак. Глава предприятия пояснил, что им приходится убивать животных на месте, так как муниципальных приютов нет, а в частные их не принимают.

"Всех собак отвезли на свалку. Работа у нас такая. Мне точно неизвестно, сколько убили на месте, но выхода не было, так как на свалке не принимают живых собак. Что нам еще делать? Восемь живых на машине не увезешь, а специальных машин у нас нет", - заявил директор МП "Тазалык".

Обычно, когда поступает заявка на отстрел, сотрудникам предприятия приходится убивать собак на месте, добавил Сарпашев.

Ранее информационное агентство 5news.kg сообщило со ссылкой на МП "Тазалык", что все собаки пенсионерки Фирдаусы Зерновой живы, а пожилая женщина сама убивала питомцев. Как рассказали на предприятии, в квартире обнаружили 8 живых собак, четырех из которых передали чабанам.

Агентству Kaktus.media в "Тазалыке" также сказали, что работники предприятия распределили четырех живых собак и пообещали пристроить щенков.

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