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МИД: Кыргызстанка, ехавшая в багажнике авто в Турцию, не жертва работорговли

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/mid-ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441012-ru.html

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3 августа 2017, 15:18       Комментарии

Кыргызстанка, ехавшая в багажнике в Турцию, не жертва работорговли, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
Напомним, турецкие полицейские на границе с Грузией задержали гражданку Кыргызстана. 28-летняя женщина хотела в багажнике пересечь границу через КПП "Сарпи" и попасть в Турцию.
"Посольство Кыргызстана в Турции связалось с Управлением полиции района Кемальпаша провинции Артвин. Кыргызстанка А.М., 1989 года рождения, пыталась пересечь границу по собственному желанию и не является жертвой торговли людьми. Она сейчас в Управлении полиции района Кемальпаша и в ближайшее время будет депортирована из Турции", – говорится в сообщении.

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