МИД: Кыргызстанка, ехавшая в багажнике авто в Турцию, не жертва работорговли

3 августа 2017, 15:18 Комментарии

Кыргызстанка, ехавшая в багажнике в Турцию, не жертва работорговли, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Напомним, турецкие полицейские на границе с Грузией задержали гражданку Кыргызстана. 28-летняя женщина хотела в багажнике пересечь границу через КПП "Сарпи" и попасть в Турцию.

"Посольство Кыргызстана в Турции связалось с Управлением полиции района Кемальпаша провинции Артвин. Кыргызстанка А.М., 1989 года рождения, пыталась пересечь границу по собственному желанию и не является жертвой торговли людьми. Она сейчас в Управлении полиции района Кемальпаша и в ближайшее время будет депортирована из Турции", – говорится в сообщении.