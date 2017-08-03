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Названа предварительная дата празднования Курман айта - 31 августа или 1 сентября

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nazvana-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441011-ru.html

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3 августа 2017, 14:47       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Мусульмане Кыргызстана в этом году Курман айт отметят, предварительно, 31 августа или 1 сентября. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман республики.
Это предварительная дата Курман айта, точная - будет уточнена за несколько дней до празднования.
Курман айт или Ид-аль-Адха (праздник жертвоприношения) — один из главных мусульманских праздников. Курман айт завершает собой обряд хаджа — паломничества к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия).
Как правило, день празднования Курман айта в республике объявляется выходным.

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