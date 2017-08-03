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В Бостери местный житель сбил приехавшего отдохнуть 6-летнего мальчика

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bosteri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441009-ru.html

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3 августа 2017, 15:08       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На территории пансионата "Кыргызское взморье" в селе Бостери местный житель по неосторожности сбил 6-летнего мальчика, который вместе с семьей приехал на отдых.
По данным милиции, ДТП произошло накануне примерно в 19:00. За рулем машины "Хонда Фит" находился 23-летний А.Т., который проезжая по территории пансионата не заметил вышедшего на дорогу ребенка.
Мальчика доставили в больницу Чолпон-Аты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, автомобиль поставлен на штрафстоянку.
Ранее СМИ сообщало, что в этом ДТП пострадала и мать мальчика. Пресс-служба областного УВД опровергла эту информацию.

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