В Кыргызстане будут приняты изменения в сфере обращения лекарств

3 августа 2017, 14:42 Комментарии

В Кыргызстане будут приняты изменения в сфере обращения лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как рассказала независимый эксперт и член межведомственной рабочей группы по разработке законопроектов по лекарственным средствам Марьям Джанкорозова, в данное время документ находится на рассмотрении в аппарате президента КР и, согласно регламенту, уже в будущий понедельник по нему будет принято окончательное решение.

"Обновленный закон, во-первых, будет способствовать совершенствованию сферы обращения лекарственных средств. Улучшит доступ к препаратам, так как в новом документе заложены такие нормы, которые позволят необходимым лекарствам быть на рынке. Во-вторых, закон будет способствовать чистке рынка от так называемых плохих препаратов, потому что на рынке всегда есть товары разного уровня и качества. Для людей – это прежде всего качественные лекарства и доступные на них цены", - сообщила Джанкорозова.

Впервые законодательно прописано, что правительство будет иметь право определять политику в области формирования цен на лекарства. А так как препараты - это необычный товар и законы конкуренции там не работают, то власти обязаны вмешаться в то, чтобы цены на лекарственные средства формировались таким образом, чтобы были доступны населению.

"Более сложный вопрос влияния закона на врачебную практику и назначения лекарств медицинскими работниками, и здесь ситуация изменится к лучшему, если Минздрав будет соблюдать и реализовывать все положения о государственной лекарственной политике", - заключила эксперт.