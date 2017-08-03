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В Кыргызстане будут приняты изменения в сфере обращения лекарств

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364269_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441008-ru.html

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3 августа 2017, 14:42       Комментарии

В Кыргызстане будут приняты изменения в сфере обращения лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как рассказала независимый эксперт и член межведомственной рабочей группы по разработке законопроектов по лекарственным средствам Марьям Джанкорозова, в данное время документ находится на рассмотрении в аппарате президента КР и, согласно регламенту, уже в будущий понедельник по нему будет принято окончательное решение.
"Обновленный закон, во-первых, будет способствовать совершенствованию сферы обращения лекарственных средств. Улучшит доступ к препаратам, так как в новом документе заложены такие нормы, которые позволят необходимым лекарствам быть на рынке. Во-вторых, закон будет способствовать чистке рынка от так называемых плохих препаратов, потому что на рынке всегда есть товары разного уровня и качества. Для людей – это прежде всего качественные лекарства и доступные на них цены", - сообщила Джанкорозова.
Впервые законодательно прописано, что правительство будет иметь право определять политику в области формирования цен на лекарства. А так как препараты - это необычный товар и законы конкуренции там не работают, то власти обязаны вмешаться в то, чтобы цены на лекарственные средства формировались таким образом, чтобы были доступны населению.
"Более сложный вопрос влияния закона на врачебную практику и назначения лекарств медицинскими работниками, и здесь ситуация изменится к лучшему, если Минздрав будет соблюдать и реализовывать все положения о государственной лекарственной политике", - заключила эксперт.

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