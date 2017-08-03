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Городские власти выходят в соцсети. Теперь жалобы можно писать в интернете

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364271_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441007-ru.html

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3 августа 2017, 14:58       Комментарии

Для более оперативного реагирования на жалобы, поступающие от горожан, все больше структурных подразделений столичной мэрии и районные администрации открывают свои страницы в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
"Уважаемые горожане! Теперь у вас есть возможность оставить свои замечания и предложения о работе наших служб на официальной странице мэрии города Бишкек и страницах предприятий в социальной сети Фейсбук", - говорится в сообщении.
Если жалобы касаются санитарной очистки, уборки и выброса мусора, их можно оставить на странице муниципального предприятия "Тазалык".
Для решения вопросов, связанных с незаконным строительством, необходимо обращаться на страницу Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека.
Замечания и предложения о работе по озеленению, заявки об аварийных деревьях, поливе зеленых насаждений и уходу за ними можно оставить на странице муниципального предприятия "Зеленстрой".
Связь с горожанами поддерживают через социальные сети и в МП "Бишкекглавархитектура".
О работе и новостях, происходящих в районных администрациях, можно узнать на страницах муниципальных администраций:
Ленинская районная администрация;
Октябрьская районная администрация;
Свердловская районная администрация;
Первомайская районная администрация.

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