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На Иссык-Куле детский ансамбль попал в аварию, пострадали 6 детей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364270_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441006-ru.html

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Маршрутка и легковушка столкнулись на Иссык-Куле, 6 из 9 пострадавших дети

3 августа 2017, 15:00       Комментарии

Сегодня, 3 августа, в селе Кызыл Орук Иссык-Кульской области примерно в 11.30 произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным областного УВД, в аварии пострадали 9 человек, из них трое взрослых и шестеро детей.
Пока неизвестно, кто стал виновником ДТП. Однако, по предварительной информации, выяснилось, что в микроавтобусе находился детский ансамбль. Все девять пострадавших были доставлены в территориальную больницу города Балыкчы.
"Сейчас на месте еще работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, микроавтобус "Фольксваген", в котором ехала танцевальная группа, столкнулась с автомобилем марки "Мазда", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

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