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Первый официальный кандидат в президенты появился в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441005-ru.html

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Правительство Кыргызстана намерено сдерживать необоснованные повышения цен и тарифов

3 августа 2017, 14:36       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В Кыргызстане появился первый официальный кандидат в президенты страны, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Им стал Темир Сариев. Церемония вручения ему удостоверения кандидата прошла в четверг с участием главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой.
Прием документов от претендентов на пост президента закончился 1 августа. Всего заявки подали 59 человек, трое уже заявили о самоотводе.
Претенденты должны сдать экзамен по госязыку, собрать не менее 30 тысяч подписей, внести залог в размере миллиона сомов и выполнить ряд других требований. Только после этого ЦИК зарегистрирует их кандидатами. Выборы состоятся 15 октября.
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