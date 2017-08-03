Первый официальный кандидат в президенты появился в Кыргызстане

3 августа 2017, 14:36 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В Кыргызстане появился первый официальный кандидат в президенты страны, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Им стал Темир Сариев. Церемония вручения ему удостоверения кандидата прошла в четверг с участием главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

Прием документов от претендентов на пост президента закончился 1 августа. Всего заявки подали 59 человек, трое уже заявили о самоотводе.

Претенденты должны сдать экзамен по госязыку, собрать не менее 30 тысяч подписей, внести залог в размере миллиона сомов и выполнить ряд других требований. Только после этого ЦИК зарегистрирует их кандидатами. Выборы состоятся 15 октября.

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