В Центризбиркоме зарегистрировали первого кандидата в президенты

3 августа 2017, 14:43 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана зарегистрировала первого кандидата в президенты. Такое решение принято сегодня, 3 августа.

Как сообщили в ЦИК, первым все необходимые документы сдал кандидат от политической партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев. Кроме документов он собрал более 60 тыс. подписей граждан, которые поддержали его кандидатуру.

Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года. Всего в выборах планируют принять участие 57 кандидатов.