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В Центризбиркоме зарегистрировали первого кандидата в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-tsen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441003-ru.html

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3 августа 2017, 14:43       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана зарегистрировала первого кандидата в президенты. Такое решение принято сегодня, 3 августа.
Как сообщили в ЦИК, первым все необходимые документы сдал кандидат от политической партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев. Кроме документов он собрал более 60 тыс. подписей граждан, которые поддержали его кандидатуру.
Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года. Всего в выборах планируют принять участие 57 кандидатов.

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