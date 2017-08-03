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В городе Ош из 76 тыс семей дома застраховали только 850

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gorode-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441002-ru.html

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3 августа 2017, 14:23       Комментарии

Ош, 3 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош застрахованы 850 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Ош.
По данным мэрии, в городе Ош живут 76 тыс семейств, 850 из них застраховали свои жилые дома.
Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев поручил первому вице-мэру города вести тщательную работу в данном направлении. В первую очередь планируется обеспечить страхованием работников государственных и муниципальных учреждений, после заняться обеспечением страхования каждого жителя города Ош.
"Также проводятся меры по переселению жильцов аварийных домов по улице Курманжан-Датки и Ленина в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций" - говорится в сообщении.

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