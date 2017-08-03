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В Казахстане хотят запретить одежду, закрывающую лицо

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kazakhs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441001-ru.html

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3 августа 2017, 14:24       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. В Казахстане обсуждаются поправки в законодательство, предусматривающие запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.
"Есть предложение о запрете на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Это сегодня распространенный международный опыт, он продиктован как соображениями общественной безопасности, так и соображениями этики и сохранения национальных культурных традиций", — сказал он в четверг на пресс-конференции.
Министр подчеркнул, что инициатива о внесении этих поправок в законодательство исходит от гражданского общества.
"Люди, которые носят такую одежду, они тем самым демонстрируют несогласие с теми принципами и духовными ценностями, которые исторически сложились у нас в обществе. То есть они оказывают негативное влияние на других, вызывают раздражение и недовольство большинства граждан", — приводит РИА Новости слова Ермекбаева.
По его словам, в настоящее время эта норма рассматривается, ее конкретная редакция обсуждается с экспертами, с общественностью, и, возможно, будут какие-то корректировки. "Но в целом это продиктовано общественным спросом, общественным заказом", — заключил он.

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