Турция не прекращала сотрудничество по реконструкции исторического музея, - Госстрой

3 августа 2017, 14:34 Комментарии

В Государственном агентстве архитектуры и строительства опровергли информацию о том, что Турция решила прекратить сотрудничество по реконструкции Государственного исторического музея.

Как сообщили 3 августа агентству АКИpress в пресс-службе Госстроя, ремонт музея идет в таком же ритме, никаких изменений в планах нет.

Ранее в соцсетях прошла информация о том, что Турция решила прекратить сотрудничество по реконструкции Государственного исторического музея.

Советник президента Кыргызстана Мира Карыбаева также опровергла агентству АКИpress данную информацию. По ее словам, в настоящее время в музее работают немецкие архитекторы.

Ранее в в бишкекском офисе координации программ ТИКА сообщали, что ориентировочная сумма финансовых затрат на реставрацию исторического музея составляет 15 млн долларов.

Проект проводится в два этапа. Срок завершения 1-этапа планируется 31 августа 2016 года (внешние работы), 2-этап планируется завершить до 31 августа 2017 года (внутренние работы).

Финансирование полностью осуществляется Турецким агентством по сотрудничеству и координации при Аппарате премьер-министра Турции (ТИКА).

Государственный исторический музей Кыргызстана, расположенный на площади Ала-Тоо в Бишкеке, с 25 марта закрылся для посетителей в связи с реставрацией.