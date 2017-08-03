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Турция не прекращала сотрудничество по реконструкции исторического музея, - Госстрой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441000-ru.html

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Кыргызстанка пыталась попасть в Турцию в багажнике авто

3 августа 2017, 14:34       Комментарии

В Государственном агентстве архитектуры и строительства опровергли информацию о том, что Турция решила прекратить сотрудничество по реконструкции Государственного исторического музея.
Как сообщили 3 августа агентству АКИpress в пресс-службе Госстроя, ремонт музея идет в таком же ритме, никаких изменений в планах нет.
Ранее в соцсетях прошла информация о том, что Турция решила прекратить сотрудничество по реконструкции Государственного исторического музея.
Советник президента Кыргызстана Мира Карыбаева также опровергла агентству АКИpress данную информацию. По ее словам, в настоящее время в музее работают немецкие архитекторы.
Ранее в в бишкекском офисе координации программ ТИКА сообщали, что ориентировочная сумма финансовых затрат на реставрацию исторического музея составляет 15 млн долларов.
Проект проводится в два этапа. Срок завершения 1-этапа планируется 31 августа 2016 года (внешние работы), 2-этап планируется завершить до 31 августа 2017 года (внутренние работы).
Финансирование полностью осуществляется Турецким агентством по сотрудничеству и координации при Аппарате премьер-министра Турции (ТИКА).
Государственный исторический музей Кыргызстана, расположенный на площади Ала-Тоо в Бишкеке, с 25 марта закрылся для посетителей в связи с реставрацией.

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