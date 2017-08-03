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Заседание по Ботаническому саду оказалось закрытым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364266_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440999-ru.html

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В связи с прокладкой теплосетей некоторые улицы Бишкека будут закрыты

3 августа 2017, 14:21       Комментарии

Сегодня, 3 августа, в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР проходило заседание касательно строительства лаборатории на территории дендрариума.
Однако после начала встречи журналистов не пустили, аргументируя тем, что коллегия закрытая. Чтобы попасть на заседание, средствам массовой информации необходимо было пройти аккредитацию. Однако заранее об этом никто не сообщал.

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