Заседание по Ботаническому саду оказалось закрытым

3 августа 2017, 14:21 Комментарии

Сегодня, 3 августа, в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР проходило заседание касательно строительства лаборатории на территории дендрариума.

Однако после начала встречи журналистов не пустили, аргументируя тем, что коллегия закрытая. Чтобы попасть на заседание, средствам массовой информации необходимо было пройти аккредитацию. Однако заранее об этом никто не сообщал.