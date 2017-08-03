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ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева в президентских выборах

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364267_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440998-ru.html

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3 августа 2017, 14:23       Комментарии

Сегодня, 3 августа, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала первого кандидата в президенты. Об этом сообщили в ЦИК.
Первым зарегистрированным кандидатом стал Темир Сариев. Он собрал более 60 тысяч подписей граждан в свою поддержку, прошел тестирование на знание госязыка и выполнил другие требования ЦИК. Сегодня глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение кандидата.
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