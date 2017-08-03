ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева в президентских выборах

3 августа 2017, 14:23 Комментарии

Сегодня, 3 августа, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала первого кандидата в президенты. Об этом сообщили в ЦИК.

Первым зарегистрированным кандидатом стал Темир Сариев. Он собрал более 60 тысяч подписей граждан в свою поддержку, прошел тестирование на знание госязыка и выполнил другие требования ЦИК. Сегодня глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение кандидата.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Всего заявления о выдвижении кандидатур поступили от 59 человек, но позже два кандидата отказались от дальнейшего участия в выборах.