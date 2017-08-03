Пять машин столкнулись в центре Бишкека — видео очевидца

3 августа 2017, 14:08 Комментарии

В центре Бишкека столкнулись пять автомобилей, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло 3 августа примерно в 11.30 недалеко от пересечения проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.

На записи видно, как по проспекту в ряд выстроились пять поврежденных автомобилей. В салоне одного из них видна сработавшая подушка безопасности.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию о ДТП подтвердили.

Со Станции скорой помощи корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что вызовов по данному адресу сегодня не поступало.

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