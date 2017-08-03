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Пять машин столкнулись в центре Бишкека — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440997-ru.html

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3 августа 2017, 14:08       Комментарии

В центре Бишкека столкнулись пять автомобилей, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло 3 августа примерно в 11.30 недалеко от пересечения проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.
На записи видно, как по проспекту в ряд выстроились пять поврежденных автомобилей. В салоне одного из них видна сработавшая подушка безопасности.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию о ДТП подтвердили.
Со Станции скорой помощи корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что вызовов по данному адресу сегодня не поступало.
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