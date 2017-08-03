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Как приготовить плов — рецепт от Sputnik

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440996-ru.html

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3 августа 2017, 14:16       Комментарии

В рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто" можно узнать больше о кыргызской традиционной кухне и научиться приготовлению национальных блюд по старинным рецептам. На этой неделе редакция с шеф-поваром этнокомплекса "Супара" Санжаром Шакиевым показывает, как готовить плов.
Для четырех порций шеф-повар использует следующие продукты:
<ul> <li>филе баранины - 300 г;</li> <li>рис - 350 г;</li> <li>морковь - 300 г;</li> <li>лук - 1,5 шт.;</li> <li>вода - 400 мл;</li> <li>растительное масло - 100 г;</li> <li>соль и перец - 5 г;</li> <li>молотая зира (кумин) по вкусу;</li> <li>чеснок - 3 зубчика;</li> <li>красный острый перец - 3 стручка.</li> </ul> Рис необходимо промыть и замочить в теплой воде на 20-30 минут. Далее очистить чеснок и разделить на зубчики. Репчатый лук нарезать полукольцами, а морковь - тонкой соломкой. Филе баранины разрубить на небольшие куски и вместе с репчатым луком отправить жариться в предварительно разогретый казан с раскаленным маслом.
После того как мясо и лук подрумянятся, добавить морковь и тушить, постоянно помешивая (10-15 минут). Затем добавить промытый рис и влить теплой воды столько, чтобы она покрыла содержимое казана. Добавить специи по вкусу, перемешать.
Как только рис впитает воду, разровнять его, добавить зубчики чеснока и стручки красного острого перца. Убавить огонь до среднего и тушить до готовности риса. Затем накрыть казан крышкой и оставить на 20-30 минут на самом слабом огне.
При подаче выложить плов на блюдо и посыпать рубленой зеленью, кольцами репчатого лука, украсить дольками помидора.
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