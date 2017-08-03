В ДТП на Иссык-Куле попали танцоры из Узбекистана — пострадали 9 человек

3 августа 2017, 14:21 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. На трассе Бишкек - Балыкчи произошло крупное ДТП, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Автоавария произошла в районе села Кызыл-Орук Иссык-Кульского района.

"Известно, что столкнулись бус и легковое авто. В первом были члены танцевального коллектива из Узбекистана. В легковушке - пять пассажиров. Пострадали шестеро детей и трое взрослых. Жертв нет", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В Управлении патрульной милиции регионального УВД корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что сведений о ДТП у них нет.

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