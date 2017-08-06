Президент Узбекистана уволил главу Национальной телерадиокомпании

3 августа 2017, 14:06 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев уволил председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана. Свою критику и решение уволить Хуршида Мирзохидова Мирзияев высказал в ходе видеоселекторного совещания 2 августа.

Мирзохидов был назначен руководителем НТРК в феврале. Он заменил на этом посту Алишера Хаджаева, который руководил главным каналом страны около 12 лет.

30 марта президент Мирзияев также на видеоселекторном совещании, говоря о работе узбекского телевидения, заявил о необходимости проведения реформ и подверг критике работу телеканалов "Узбекистан" и "Ёшлар" ("Молодые").

"Время ура-ура прошло. На телевидении нужно давать критические и аналитические материалы. Люди должны с нетерпением ждать эти телепередачи. Мы должны поменять программу "Ахборот"", — заявил тогда Мирзияев.

Тогда Мирзияев назначил народного артиста, известного певца Озодбека Назарбекова генеральным директором "Ёшлар" и заявил, что этот телеканал недостаточно активно освещает жизнь молодежи. Позднее Назарбеков покинул пост главы "Ёшлар".