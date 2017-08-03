Правительство Кыргызстана работает над сдерживанием необоснованного повышения цен и тарифов

3 августа 2017, 14:13 Комментарии

Действия правительства Кыргызстана в сфере антимонопольного регулирования в январе-июне 2017 года были направлены на сдерживание необоснованного повышения цен и тарифов субъектов-монополистов. Данная задача была поставлена перед соответствующими госорганами премьер –министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Правительство также проводит мониторинг цен на социально значимые товары, работает над внесением оперативных предложений в случае их необоснованного повышения, а также обеспечивает защиту прав потребителей.

В целях недопущения и ограничения монополистической деятельности проводилась работа по ведению Государственных реестра субъектов естественных монополий Кыргызской Республики. По состоянию на 1 июля 2017 года общее количество хозяйствующих субъектов составило 75 единиц, из них: в республиканском реестре – 5 субъектов; в региональных – 70 субъектов.

В целях государственного регулирования деятельности естественных монополий рассмотрено 34 расчетных материала и согласовано 84 цены и тарифа на товары и услуги субъектов естественных монополий, согласовано 5 форм контрактов на поставку (приобретение) товаров (услуг) и правил предоставления услуг в соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О естественных монополиях в Кыргызской Республике". В процессе регулирования субъектов естественных монополий выдано 3 предписания за нарушение статьи 10 данного закона, из которых исполнено 2.

За первое полугодие 2017 года рассмотрено 22 заявления от физических и юридических лиц, проведены проверки 15 хозяйствующих субъектов, рассмотрено и принято 11 решений по нарушениям антимонопольного законодательства по результатам проверок. Были приняты решения о наложении штрафных и экономических санкций на сумму – 63,419 млн сомов. С требованием устранения нарушений антимонопольного законодательства выдано 20 предписаний, из которых исполнено 16.

За отчетный период выявлены и устранены 10 фактов нарушения статьи 8 Закона Кыргызской Республики "О конкуренции" ("Недобросовестная конкуренция"), выразившиеся в незаконном использовании чужого товарного знака.

В целях ослабления административных барьеров и создания благоприятных условий для развития конкуренции проводилась работа по регулированию платных услуг органов исполнительной власти и их структурных подразделений. В течение первого полугодия этого года согласовано 2433 цены (тарифа) на платные услуги (работы), оказываемые органами исполнительной власти и их структурными подразделениями. В процессе согласования тарифов правительством ведется работа по недопущению включения в стоимость оказываемых услуг затрат, не относящихся к процессу оказания услуг.

Приняты решения о наложении штрафных и экономических санкций на органы исполнительной власти в размере 1,488 млн сомов. По выявленным нарушениям проведены перерасчеты на сумму 3,875 млн сомов.

В целях реализации постановления правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2016 года №537 "Об утверждении Порядка определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен, на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского экономического союза" кабмином включены в Перечень товаров и установлен минимальный уровень контрольных цен на 10 наименований товаров, ввозимых на территорию страны из государств ЕАЭС.