Динамичные показатели работы Правительства КР и его главы за первое полугодие 2017 года

3 августа 2017, 13:58 Комментарии

В первом полугодии 2017 года правительство КР продолжает демонстрировать позитивную динамику, начало которой было положено в 2016 году и отражено в отчете о проделанной Правительством КР работе за прошлый год.

Примечательно, что отчет был подготовлен в новой форме - основные показатели были взяты из достоверных иностранных источников, а не из Статкомитета, как это делалось ранее.

По словам главы Правительства КР С.Жээнбекова, обобщенный показатель реализованных в прошлом году программ составил 78.1%, а программа "Доверие и единство" исполнена на 90%. Рост экономики Кыргызстана обеспечен всеми секторами. Объем ВВП составил 458 млрд сомов, а темп роста - 103.8%. Эти данные являются прямым свидетельством того, что страна движется планомерно по пути своего развития, а умелая работа Кабмина координирует это самое движение. Стоит добавить, что отчет, одобренный большинством депутатов ЖК КР не получил каких-либо серьезных нареканий или критики со стороны парламентариев к правительству и его главе.

Также в пользу того, что С.Жээнбеков работает результативно на посту премьер-министра КР говорят и многие международные показатели, которые подчеркивают, что нынешний глава Кабмина занимает лидирующее место среди стран ЕАЭС, а Кыргызстан за прошедший год показал положительные результаты из всех стран ЕАЭС.

Обратная связь

О налаженности обратной связи с госорганами и населением может свидетельствовать и число обращений и данных по ним поручений. Так, за I полугодие 2017 года в аппарат правительства КР поступило 2 тыс 436 письменных и 567 устных обращений граждан. В результате приняты положительные решения по 68, даны разъяснительные ответы по 389, отказано в рассмотрении 43 и взято на контроль 1412 обращений.

В Общественную приемную премьер-министра КР за I полугодие 2017 года обратилось 279 человек, из них 14 заявителей принято руководством правительства КР: премьер-министром - 5 человек, вице-премьер-министром по социальным вопросам – 5 человек, руководителем аппарата правительства-министром КР – 4 человека, 232 человека - представителями Аппарата правительства КР. Часть вопросов была решена в ходе приема, по другим вопросам давались поручения, разъяснения или рекомендации.

Из общего потока обращений Правительство выделило восемь основных групп, в частности вопросы работы социальных служб, о пенсиях, льготах, пособиях и оказании материальной помощи — 289 (11,86 %); жилищные вопросы — 215 (8,83 %); вопросы образования и науки – 211 (8,66 %); вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса, экологии, крестьянских и фермерских хозяйств — 147 (6,03 %); вопросы трудоустройства, о трудовых спорах и зарплате — 112 (4,59 %); вопросы строительства и архитектуры – 106 (4,35 %); вопросы, касающиеся правоохранительных органов — 96 (3,94 %); вопросы здравоохранения — 88 (3,61 %).

По словам многих кыргызстанцев, С.Жээнбеков с первых дней работы на посту премьер-министра показывает себя позитивно и доказывает, что выбор его в качестве премьера страны - правильный. Также жители республики высоко оценивают то, что С.Жээнбеков не приемлет не выполняющих свои обязанности чиновников, а также не занимается популизмом и показушностью.

Работа на местах

Всего, с апреля 2016 года по июнь 2017 года премьер-министр КР С.Жээнбеков совершил 33 рабочие поездки в области страны. Соответствующим госорганам было дано 215 поручений. На сегодняшний день полностью выполнены 108 мероприятий, остальные 107 на стадии реализации.

В рамках рабочих поездок, особое внимание премьера было уделено вопросам строительства, ремонта внутренних дорог и стратегических магистралей, завершения недостроенных социальных объектов и строительства новых, развития ирригации, обеспечения отдаленных сел чистой питьевой водой, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, улучшения инфраструктуры регионов.

Также актуальными темами остаются вопросы создания максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и наращивания экспортного потенциала. Именно поэтому во всех поездках проводились регулярные беседы с представителями малого и среднего бизнеса. На этих встречах обсуждались насущные проблемы предпринимателей. Министерства, ведомства и местные власти получали оперативные поручения по решению поставленных вопросов.

Экономическая сторона

Основным результатом итогов работы Правительства КР за первое полугодие 2017 года стало сохранение положительной тенденции социально-экономического развития страны.

Это же было сказано С.Жээнбековым 28 июля в рамках заседания Правительства КР: "За январь-июнь 2017 года, показатели практически во всех секторах экономики страны за первое полугодие 2017 года являются положительными".

Впечатляющим стало и то, что с начала 2017 года объем ВВП составил более 193,9 млрд сомов, с реальным темпом роста в 106,4%. Прошлогодний показатель за этот же период составлял всего 96,9%. Без учета предприятия по разработке месторождения "Кумтор" реальный темп роста ВВП составил 103,1%, в прошлом году за этот же период показатель составлял 101,0 %. Экономический рост обеспечен такими секторами экономики, как сельское хозяйство, где объемы производства возросли на 1,2%, в строительстве – рост на 4,8%, промышленности – рост на 31,3%. При этом в сфере услуг темпы роста составили 100,0 %.

Благоприятными внешними факторами, повлиявшими на рост экономических показателей стали: прирост чистого притока денежных переводов физических лиц на 39,2% или 695,4 млн долл. США, в прошлом году сумма составила 499,5 млн долл. США; рост цен на золото в среднем на 1,2%; умеренный рост уровня инфляции в странах - основных торговых партнерах; восстановлению экономического роста в странах-основных торговых партнерах КР; отсутствие повышательного влияния на внутренние цены со стороны мировых продовольственных рынков.

Благоприятными внутренними факторами стали: создание благоприятных условий для ведения бизнеса через сокращение проверок, количества лицензий и др. мер госрегулирования; предоставление льготных кредитов фермерам (на 6 июля 2017 года, выдано 8284 кредита фермерам и фермерским хозяйствам на общую сумму 3455,9 млн сомов); рост потребительских кредитов; укрепление национальной валюты по отношению к доллару США и валютам государств - членов ЕАЭС; рост кредитов в экономику на 9,1%; увеличение поступлений ПИИ за I квартал 2017 года (на 35,3 %).

Помощь бизнесу и товарооборот

Экспортоориентированные предприятия не остались в стороне и Правительство КР продолжает принимать посильные меры по созданию максимально благоприятных условий для них. Следствием этого явилось превышение темпов роста объема экспорта отечественных товаров, над темпом роста объема импортных поступлений за первое полугодие 2017 года. Из приведенных данных видно, что в период с января по май 2017 года экспорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 30,0 % и составил 657,7 млн. долл. США. Импортные поступления за указанный выше период 2017 года составили 1614,6 млн. долл. США и увеличился на 10,9 %

По словам С.Жээнбекова, им уже ставилась задача по разработке инвестиционных программ во всех регионах страны для определения инвестиционных приоритетов. Он также добавил, что в рамках концепции региональной политики это должно быть главным приоритетом. Жээнбеков обратил внимание и на необходимость избавления от часто создаваемых искусственных барьеров для инвесторов государственными органами. "Такого не должно быть. Каждый руководитель государственного органа несет персональную ответственность за это. Хорошие результаты первого полугодия — это совместная работа, которую необходимо продолжить в целях сохранения имеющейся динамики темпов роста экономики", — сказал С.Жээнбеков.

Налоги

Правительство также продолжает предпринимать усилия по увеличению налоговых сборов и по словам С.Жээнбекова до конца текущего года планируется поднять сбор налогов до 10 млрд. сомов. Сегодня же данный показатель составил 4,5 млрд. сомов. Не стоит забывать, что благодаря налогам, государство и Правительство в частности будут иметь возможность для реализации социальных программ, направленных на обеспечение качественной жизни населения, а также увеличения заработных плат, пенсий, пособий и прочих выплат для населения.

Усилия Нацбанка в помощь Правительству

В первом полугодии Нацбанк КР принимал меры по сглаживанию резких колебаний обменного курса путем проведения валютных интервенций, изменения учетной ставки, введения ежедневного минимального порогового уровня обязательных резервных требований для коммерческих банков. В результате предпринятых мер в течении I квартала наблюдался умеренный рост цен.

По данным Нацбанка, денежная база с начала 2017 года выросла на 8,0 %, составив на конец июня 92,4 млрд сомов (в июне 2016 года рост составил 13,2 %). Объем денег в обращении на конец июня 2017 года составил 82,9 млрд сомов, увеличившись с начала года на 10,8 % (в июне 2016 года рост составил 12,9 %).

Официальный курс доллара США по отношению к сому с января 2017 года снизился на 0,1 % с 69,2301 сом до 69,1367 сом за долл США на 30 июня 2017 года. В целях сглаживания резких колебаний обменного курса в рассматриваемом периоде Нацбанк проводил интервенции как по продаже долларов США, так и по их покупке. В итоге чистая продажа долларов США составила 1,5 млн долл. США.

Финансовая поддержка сельских товаропроизводителей

Ввиду участия Кыргызстана в ЕАЭС, Правительство уделяет особое внимание и поддержке сельских товаропроизводителей. В рамках реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства-5", коммерческими банками было выдано кредитов всего на сумму 3455,9 млн сомов, 8284 хозяйствующим субъектам республики, в том числе выдано с залогом 3437,7 млн сомов 8136 хозсубъектам, выдано без залога 18,2 млн сомов 148 хозсубъектам республики.

Больше всего было выделено растениеводству – 647,0 млн сомов, затем животноводству – 2260,9 млн сомов и агропереработке – 547,9 млн сомов.

Всего по банкам выдано – 8284 кредитов, в том числе растениеводство – 1963 или 23,7%, животноводство – 6173 или 74,5%, переработка – 148 или 1,8%.

Энергетика

В целях развития экспортоориентированной энергетики реализуется проект "CASA-1000", в рамках которой предусмотрено строительство линии электропередачи 500 кВ "Датка-Ходжент" для максимального использования излишек электроэнергии (1300 МВт), образующихся в летнее время в Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан), с обеспечением ее подачи потребителям в Южной Азии (Афганистан, Пакистан), испытывающим дефицит. В настоящее время ведется тендерные процедуры по отбору генерального подрядчика на строительство ЛЭП 500 кВ на территории КР и ячейки на ПС 500 кВ "Датка".

Кроме того, при участии Президента КР между Правительством КР и чешской компанией "Liglass 25 Trading CZ, SRO" 10 июля 2017 года подписаны соглашения о строительстве, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций".

Также Правительство КР направляет основные усилия на мероприятия по обеспечению энергетической безопасности КР путем ввода новых и модернизации существующих генерирующих (вырабатывающих) мощностей, строительства новых высоковольтных линий электропередачи и подстанций, развития распределительных сетей, внедрения автоматизированных систем учета электроэнергии и другие меры.

В целях же увеличения потенциала выработки электрической энергии утвержден План мероприятий по развитию генерирующих мощностей на среднесрочный и долгосрочный период.

Дорожная инфраструктура

За первое полугодие 2017 года общее финансирование по дорожной отрасли составило 1802,6 млн. сом или 40,9 % от предусмотренных средств на 2017 год. В настоящее время ведется реализация 5 проектов - Реконструкция автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, Реконструкция автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, Фаза III, Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1, Альтернативная автодорога Север-Юг, разделенный на II фазы (фаза -1, участок с. Кызыл-Жылдыз – с.Арал (км 183-195), с.Казарман–г. Джалал-Абад и фаза-II, участок с. Арал - с. Казарман), реабилитация автодороги Бишкек-Ош фаза 4, участок Бишкек-Кара-Балта.

Таким образом, приведенные выше данные указывают на то, что правительство КР работает, а также прилагает всевозможные усилия для улучшения положения населения и его благосостояния. Но главным является то, что правительство создает условия для комфортного проживания в стране и работы населения республики и инвесторов.