Азамат Джаналиев создает из гвоздей и ниток портрет президента Монголии

3 августа 2017, 14:00 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Следующим произведением художника, посвященным дружбе наций, является портрет в технике стринг-арт из гвоздей и ниток новоизбранного президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. Об этом сам художник написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он создает портрет в знак выражения искреннего поздравления с победой на выборах и занятием поста главы монгольского народа. "Картина почти готова. Осталось только вручить новому президенту Монголии", - поделился Джаналиев.

До этого Азамат Джаналиев успел нарисовать эксклюзивные картины известных личностей как Чынгыза Айтматова, Ахмат-Хаджи Кадырова, Владимира Путина, Петра I и шейхов ОАЭ. Художник запатентовал свои работы.