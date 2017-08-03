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Азамат Джаналиев создает из гвоздей и ниток портрет президента Монголии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/azamat-dz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440990-ru.html

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3 августа 2017, 14:00       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Следующим произведением художника, посвященным дружбе наций, является портрет в технике стринг-арт из гвоздей и ниток новоизбранного президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. Об этом сам художник написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он создает портрет в знак выражения искреннего поздравления с победой на выборах и занятием поста главы монгольского народа. "Картина почти готова. Осталось только вручить новому президенту Монголии", - поделился Джаналиев.
До этого Азамат Джаналиев успел нарисовать эксклюзивные картины известных личностей как Чынгыза Айтматова, Ахмат-Хаджи Кадырова, Владимира Путина, Петра I и шейхов ОАЭ. Художник запатентовал свои работы.

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