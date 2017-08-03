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Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364265_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440988-ru.html

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Правительство Японии в полном составе подало в отставку

3 августа 2017, 14:02       Комментарии

В Японии подало в отставку правительство премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NHK. Причиной стала подготовка главой кабинета министров кадровых перестановок на фоне низкого рейтинга руководства страны.
Уход министров в отставку является формально необходимой процедурой для внесения изменений в составе правительства. В скором времени в Японии должен быть объявлен его новый состав. Как отметил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, основной задачей правительства должно стать укрепление общественного доверия и экономическое восстановление страны.
Как пишет издание The Japan Times, в новом составе правительства Абэ намерен сохранить на ключевых постах нынешних министров, в том числе главного секретаря Сугу и министра финансов Таро Асо, также являющегося экс-премьером страны. Кроме того, ожидаются внутренние кадровые перестановки: так, министр сельского хозяйства Йошимаса Хаяси, по данным газеты, должен занять пост министра образования. Основные министерские посты должны остаться за однопартийцами Абэ из возглавляемой им Либерально-демократической партии. Также ожидается, что свои места сохранят представители правоцентристской партиии "Комэйто", входящей в состав правительственной коалиции.
Японское издание связывает кадровые перестановки в японском правительстве с низким уровнем одобрения деятельности министров в стране. По данным опросов, уровень одобрения правительства Синдзо Абэ упал до самой низкой точки с момента его возврата на пост премьер-министра в 2012 году. В середине июля, по данным агентства Jiji Press, доверие правительству высказали лишь 29,9% японцев.
В конце прошлого месяца из-за череды скандалов свой пост покинула министр обороны Японии ​Томоми Инада. В частности, резкую критику вызвал отчет о деятельности японских миротворцев в Южном Судане, который оборонное ведомство попыталось скрыть от оппозиции.

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