Positiff: Спасенный альпинист, фестиваль "Оймо" и медаль на международной олимпиаде

3 августа 2017, 8:05 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...

Ученик из Лейлека Б.Жолдубай уулу занял 3 место на международной олимпиаде по математике в Рио-де-Жанейро

В селе Восток Аламединского района состоялось открытие участкового пункта милиции

Военные спасли альпиниста из Германии, получившего травму при восхождении на пик Ленина

Иссык-Куль глазами фотографа из Чехии

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Призеры Сурдлимпийских игр прилетели в Бишкек

Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +18...+23

днем: +32...+37

Таласская область

ночью: +12...+17

днем: +29...+34

Баткенская область

ночью: +18...+23

днем: +32...+37

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +18...+23

днем: +32...+37

Иссык-Кульская область

ночью: +12...+17

днем: +26...+31

Нарынская область

ночью: +8...+13

днем: +27...+32

В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +35...+37.