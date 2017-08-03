Positiff: Спасенный альпинист, фестиваль "Оймо" и медаль на международной олимпиаде

3 августа 2017, 8:05 Комментарии
Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...
Ученик из Лейлека Б.Жолдубай уулу занял 3 место на международной олимпиаде по математике в Рио-де-Жанейро
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Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +29...+34
Баткенская область
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Иссык-Кульская область
ночью: +12...+17
днем: +26...+31
Нарынская область
ночью: +8...+13
днем: +27...+32
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +35...+37.