В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по разговорам о погоде

3 августа 2017, 8:12 Комментарии

В финском городе Куопио в конце августа продет первый чемпионат мира по разговорам о погоде. Участники могут сами выбирать, о какой именно погоде они хотят рассуждать, передает Росбалт со ссылкой на Yle.

По данным СМИ, идея принадлежит обществу Korvanappiliitto - "Союз наушников-ракушек". "Подобных мероприятий, по нашим данным, не проводили еще нигде. Ну что еще может быть более финским, чем обсуждение погоды? Почти любой может принять участие в этом чемпионате. Финны - не мастера "смол-тока", однако, теперь можно даже не пытаться придумывать других тем для разговора", - рассказал заместитель председателя общества Korvanappiliitto Мари Вяянянен.

По задумке авторов, соревнование может дать людям возможность выговориться настолько, насколько хватит сил и фантазии. При этом участнику можно вспомнить и о погоде прошлых лет, или, например, сравнивать погодные условия в разных городах.

Победителем станет тот, кто будет говорить о погоде дольше всех.

Соревнование носит шуточный характер.