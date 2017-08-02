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Новости Кыргызстана

В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по разговорам о погодеВ Финляндии пройдет первый чемпионат мира по разговорам о погоде

В Бишкеке снесли еще два незаконных ограждения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364211_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440887-ru.html

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3 августа 2017, 8:16       Комментарии

Управлением землепользования и строительства совместно с МП "Тазалык" произведен снос незаконно построенных капитальных ограждений из металлических ворот и кирпича, установленных на муниципальной территории на улице Дэн-Сяопина, 330 и 332.
Общая площадь первого забора состоит 88 кв. метров, второго ограждения - 66,4 кв. метра. Демонтажные работы проведены с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.
Ранее владельцам было выдано предписание о добровольном сносе капитальных ограждений, в связи с неисполнением предписания в срок материалы дела были переданы в Ленинский районный суд, который принял решение о сносе заборов в принудительном порядке.

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