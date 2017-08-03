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В селе Восток Аламединского района состоялось открытие участкового пункта милиции (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

                       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440885-ru.html

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3 августа 2017, 6:21       Комментарии

В селе Восток Аламединского района Чуйской области 2 июля состоялось открытие участкового пункта милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
На мероприятии участвовали начальник ГУВД Чуйской области Канат Джумагазиев, аким Аламединского района Касымбек Чодуров, начальник ОВД Аламединского района Руслан Бектембаев, глава Лебединовского айыл окмоту Алкан Солтонов, председатели судов аксакалов Аламединского района и местные жители.
Участковый пункт милиции построен и оборудован всеми необходимыми условиями. Данный УПМ обслуживает более 7 тыс. населения.
В своем выступлении начальник ГУВД Чуйской области Канат Джумагазиев отметил, для удобства населения и своевременного реагирования на происшествия разного характера, оказания юридической помощи и обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, борьбы с преступностью, также для более тесного взаимодействия сотрудников милиции с населением на территории Чуйской области были установлены и функционируют 72 участковых пунктов милиции и построено новое здания ПОМ и в селе Сосновка Жайылского района.
"Вот и сегодня мы открываем новый участковый пункт милиции. В новом пункте будут нести свою службу три сотрудника милиции, которые будут обслуживать территорию с населением более 7000, обслуживать такое количество население на сегодняшний день очень тяжело и я надеюсь, что вы будете оказывать вашему участковому помощь по профилактике преступлений и правонарушений", - сказал он.
К.Джумагазиев заявил, что одна из мер направленна на более тесное сотрудничество и доверия к милиции. "Мы надеемся на понимание и поддержку с вашей стороны по поддержанию правопорядка, как так безопасность наших граждан это высшая прерогатива органов внутренних дел, однако без вашей поддержки достичь в полной мере очень трудно и почти невозможно", - сказал он.

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