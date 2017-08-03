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Назначены выборы глав Аманбаевского айыл окмоту и Талды-Сууского айыл окмоту

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440884-ru.html

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ЦИК: Бабанов тратит на подготовку к выборам почти в 10 раз больше остальных

3 августа 2017, 2:18       Комментарии

ЦИК 2 августа назначил выборы глав Аманбаевского айыл окмоту Кара-Бууринского района Таласской области и Талды-Сууского айыл окмоту Тюпского района Иссык-Кульской области на 21 августа 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, решение было принято в связи с тем, что глава Аманбаевского айыл окмоту - М.Орозбаев и глава Талды-Сууского айыл окмоту - Д.Сатаров были освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию, на основании поданных заявлений.
Кроме того, Центризбирком принял постановление о назначении главы Фрунзенского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области выборы которого состоялись 27 июля. Избранным главой Фрунзенского айыл окмоту стал К.Бешимбаев.

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