Назначены выборы глав Аманбаевского айыл окмоту и Талды-Сууского айыл окмоту

3 августа 2017, 2:18 Комментарии

ЦИК 2 августа назначил выборы глав Аманбаевского айыл окмоту Кара-Бууринского района Таласской области и Талды-Сууского айыл окмоту Тюпского района Иссык-Кульской области на 21 августа 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, решение было принято в связи с тем, что глава Аманбаевского айыл окмоту - М.Орозбаев и глава Талды-Сууского айыл окмоту - Д.Сатаров были освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию, на основании поданных заявлений.

Кроме того, Центризбирком принял постановление о назначении главы Фрунзенского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области выборы которого состоялись 27 июля. Избранным главой Фрунзенского айыл окмоту стал К.Бешимбаев.