3 августа 2017, 1:41 Комментарии

Внесены изменения в составы и резервы некоторых территориальных избирательных комиссий, сообщили в пресс-службе ЦИК.

На основании заявлений членов соответствующих территориальных избирательных комиссий о выводе их из резервов комиссий 2 августа ЦИК внес изменения в составы и резервы Бишкекской территориальной избирательной комиссии Базар-Коргонской территориальной избирательной комиссии Жалал-Абадской области, Кара-Кульджинской, Чон-Алайской территориальных избирательных комиссий Ошской области, Таласской территориальной избирательной комиссии Таласской области, Московской территориальной избирательной комиссии Чуйской области.

Таким образом:

Из Бишкекской территориальной избирательной комиссии выведен из состава комиссии А.Джаркымбаев (от политической партии "Бир Бол") и из резерва в состав комиссии введен К.Джетенбаева (от политической партии Социал-демократическая партия Кыргызстана).

Из Базар-Коргонской территориальной избирательной комиссии Жалал-Абадской области выведен из состава комиссии Дж.Мусакулова (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введен К.Алымкулова (от политической партии "Акшумкар").

Из Кара-Кульджинской территориальной избирательной комиссии Ошской области выведены из резерва комиссии А.Машаева, М.Мураталиева, Ч.Ормокеева, Г.Осконбаева, А.Сулубаева, З.Чомоева, М.Эсенбаева (от представительного органа местного самоуправления);

Из Чон-Алайской территориальной избирательной комиссии Ошской области выведены из состава комиссии Шадыбек уулу Кудретилла (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введена М.Эргешову (от представительного органа местного самоуправления).

Из Таласской территориальной избирательной комиссии Таласской области выведены из состава комиссии С.Керимкулова (от Республиканской общественно-политической партии "Партия застройщиков Кыргызстана"), Р.Бектенова (от представительного органа местного самоуправления), Э.Байбосунов (от политической партии "Ата Мекен"), А.Темирбеков (от политической партии "Онугуу-Прогресс"). Из резерва в состав комиссии введены Р.Сейталиева (от политической партии "Замандаш"), А.Абдраимов (от представительного органа местного самоуправления).

Из Московской территориальной избирательной комиссии Чуйской области выведена из состава комиссии Тынчтыкбек кызы Алина (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введена Д.Базаркулова (от политической партии "Республика").