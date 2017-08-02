Жители столичного микрорайона жалуются на низкое качество работ, проведенных «Бишкекасфальтсервисом»

2 августа 2017, 20:41 Комментарии

Жители столичного микрорайона жалуются на низкое качество проведенных «Бишкекасфальтсервисом» работ. В частности, вызывают нарекания результаты реконструкции тротуаров и арычной системы в микрорайоне №6.

«Вчера в 6 микрорайоне у дома 36/1 рабочими «Бишкек асфальта» был уложен асфальт тротуара. Качество проделанных работ никак нельзя назвать соответствующим требованиям, — возмущается пользователь Фейсбука Мирлан Сапарбеков. — Например, тротуар у входа в подъезд сделан таким образом, что при дождливый погоде вся вода потечет прямо в подъезд. Решётка водосточной трубы уложена намного ниже уровня асфальта, что приведёт к засорению трубы и приведёт к затопления проезжей части. Бордюры установлены в зигзагообразной форме. Асфальт уложен волнообразно».

1 of 8 Жители 6-го микрорайона уверены, что на реконструкцию тротуара, скорее всего, было потрачено немало денег. Однако результат оставляет желать лучшего.

«Просим вас приехать и лично убедиться в высказанной нами жалобе», — обращается к представителям мэрии Бишкека и акимиата Октябрьского района бишкекчанин.