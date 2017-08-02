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Жители столичного микрорайона жалуются на низкое качество работ, проведенных «Бишкекасфальтсервисом»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440882-ru.html

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2 августа 2017, 20:41       Комментарии

Жители столичного микрорайона жалуются на низкое качество проведенных «Бишкекасфальтсервисом» работ. В частности, вызывают нарекания результаты реконструкции тротуаров и арычной системы в микрорайоне №6.
«Вчера в 6 микрорайоне у дома 36/1 рабочими «Бишкек асфальта» был уложен асфальт тротуара. Качество проделанных работ никак нельзя назвать соответствующим требованиям, — возмущается пользователь Фейсбука Мирлан Сапарбеков. — Например, тротуар у входа в подъезд сделан таким образом, что при дождливый погоде вся вода потечет прямо в подъезд. Решётка водосточной трубы уложена намного ниже уровня асфальта, что приведёт к засорению трубы и приведёт к затопления проезжей части. Бордюры установлены в зигзагообразной форме. Асфальт уложен волнообразно».
1 of 8 Жители 6-го микрорайона уверены, что на реконструкцию тротуара, скорее всего, было потрачено немало денег. Однако результат оставляет желать лучшего.
«Просим вас приехать и лично убедиться в высказанной нами жалобе», — обращается к представителям мэрии Бишкека и акимиата Октябрьского района бишкекчанин.

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