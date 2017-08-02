Последствия пожара в Ботсаду: возможен поджог (фоторепортаж)

2 августа 2017, 21:20 Комментарии

В результате пожара в Ботаническом саду им. Гареева выгорело порядка 3-4 гектаров территории. Об этом сообщают активисты Общественного фонда «Инициатива «Арча», которые принимали непосредственное участие в борьбе с огнем.

«Сегодня в районе 16:00 на участке плодовых растений Ботанического сада по ул. Ахунбаева возгорелся очередной пожар. Объединив усилия сотрудников Ботсада, прохожих, волонтеров и пожарных, мы смогли потушить пожар ветками, тазами, ногами. Несмотря на все наши усилия, все же сгорело около 3-4 гектаров территории», — сообщили экологи.

1 of 6 В пользу версии о поджоге журналистам высказался директор Ботсада Медет Ахматов. По его словам, несмотря на то, что сгорело сухотравие, а зеленые насаждения особо не пострадали, сотрудники сада склоняются к тому, что ЧП могли спровоцировать намеренно, в том числе в связи с планами Минсельхоза построить на территории объекта китайскую ветлабораторию. За несколько минут до начала пожара сын одного из работников Ботсада видел мужчину лет 30, в руках у которого была канистра.

В связи со случившимся работники Ботанического сада совместно с экологами из Общественного фонда «Инициатива «Арча» обращаются к общественности с просьбой оказать поддержку объекту.

«Это лето в столице нетипично жаркое, что влечет за собой засыхание живых коллекций Ботсада. Проблема усугубляется нехваткой полива, что негативно отражается на поддержании живых коллекций, а также новых посадок. На сегодняшний день существует проблема пожароопасности в Ботаническом саду. Каждый год из-за неосторожности и других причин в Саду происходят пожары. Эти факторы приводят к тому, что объект теряет свои уникальные коллекции, а ранее здоровые растения начинают болеть. Все это может привести к необратимым последствиям, потере богатого древесно-кустарникового фонда нашего единственного в стране Ботанического сада.

Мы просим общественность оказать финансовую поддержку для найма дополнительных рабочих по обеспечению полива Сада и выкорчевке/очистке свидины, главного сорного и агрессивного растения на территории объекта, поглощающего 50-60% воды и покрывшего 90% территории Ботанического сада по ул. Ахунбаева 1а. На стадии гибели уже находятся коллекции дубов, каштанов, лип и лиственницы. Нам необходимо спасти Ботанический сад всеобщими усилиями! Из-за снижения объемов государственного финансирования, начиная с 1990 года, сад постепенно приходил в упадок. Сотни ценных видов растений погибли, научные исследования прекратились, а созданная ранее ирригационная система и иная инфраструктура практически исчезла. На сегодняшний день бюджетного финансирования с трудом хватает лишь на покрытие заработной платы малочисленного штата. Совсем не выделяется средств на проведение научных исследований, ирригацию или восстановление Сада. На сегодня, количество рабочих в Ботаническом саду по ул. Ахунбаева 1а площадью в 127 га составляет 2 человека! Однако, несмотря на сложные условия, Сад продолжает оставаться "зелеными легкими" города, обладает поистине гигантским потенциалом для развития инфраструктуры, научной и образовательной деятельности», — говорится в обращении экологов.

Вы можете помочь:

— Войти в добровольную группу горожан по ручному поливу и очистке Сада от агрессивного кустарника. В будние дни с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00. В субботу с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00. Просьба заранее зарегистрироваться на полив по archain.kg@gmail.com, или по телефону 0555 230 320.

— Подарить Саду огнетушители, ранцевые опрыскиватели (20-30 литров), ведра в неограниченном количестве в целях оперативного тушения участившихся пожаров;

— Оказать финансовую поддержку для наёма дополнительных рабочих по поливу и очистке Сада от агрессивного кустарника. Необходимое количество рабочих — 7 человек. Необходимый оклад для одного рабочего — 10 тыс. сом/месяц. Сроки работы: 4 месяца (август-ноябрь). Итого, Ботаническому саду необходимо 280 тыс. сомов, или 4060 долларов США в этом году для выполнения необходимых полевых работ. Мы будем рады любой вашей помощи!

«Мы открыли электронный кошелек в ЭЛСОМ и расчетные счета для сбора необходимых средств на имя нашего сотрудника Якупбаевой Зухры. Фонд оформил доверенность на сотрудника по обязательствам направить полученные средства согласно целям кампании по сбору средств и получил одобрение от Ботанического сада имени Э.З.Гареева на оформление кампании на данного сотрудника. По всем вопросам, связанным со сбором средств, просьба обращаться по телефону 0555 230 320 или через email: archain.kg@gmail.com. ОФ «Инициатива Арча» будет публиковать все данные по получению средств на своей Фейсбук-странице», — обещают в Общественном фонде «Инициатива «Арча».