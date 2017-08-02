ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей 5 кандидатов на должность президента

2 августа 2017, 22:03 Комментарии

ЦИК 2 августа приняла постановление о регистрации уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Марата Иманкулова, Исхака Масалиева, Азимбека Бекназарова, Эрниса Зарлыкова и Талгатбека Кожогулова.

Уполномоченными представителями кандидата на должность президента М.Иманкулова зарегистрированы:

- по выборам Рыскелдиев Омурбек Дюшенбаевич, Козубаев Бактыбек Бейшенович и Иманкулов Муратбек Муканович;

- по финансовым вопросам Иманкулов Эрнист Маратович.

Уполномоченным представителем по выборам кандидата на должность президента И.Масалиева зарегистрирован:

- Жээнбеков Апазбек Субанович.

Уполномоченными представителями по выборам кандидата на должность президента А.Бекназарова зарегистрированы:

- Шейшенов Серен Манапбаевич;

- Мамыралиев Бектемир Кудайбердиевич.

Уполномоченными представителями по выборам кандидата на должность президента Э.Зарлыкова зарегистрированы:

- Тюлебердиев Талапкер Джакенович;

- Тюлебердиев Тимур Джакешевич.

Уполномоченными представителями кандидата на должность президента К.Кожогулова зарегистрированы:

- по выборам Качиев Албан Саткынович, Айтбаев Болотбек Мукаевич и Каскеримова Айзада Алымбековна;

- по финансовым вопросам Ортман Ирина Александровна.