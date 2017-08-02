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В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)

ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей 5 кандидатов на должность президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440879-ru.html

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2 августа 2017, 22:03       Комментарии

ЦИК 2 августа приняла постановление о регистрации уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Марата Иманкулова, Исхака Масалиева, Азимбека Бекназарова, Эрниса Зарлыкова и Талгатбека Кожогулова.
Уполномоченными представителями кандидата на должность президента М.Иманкулова зарегистрированы:
- по выборам Рыскелдиев Омурбек Дюшенбаевич, Козубаев Бактыбек Бейшенович и Иманкулов Муратбек Муканович;
- по финансовым вопросам Иманкулов Эрнист Маратович.
Уполномоченным представителем по выборам кандидата на должность президента И.Масалиева зарегистрирован:
- Жээнбеков Апазбек Субанович.
Уполномоченными представителями по выборам кандидата на должность президента А.Бекназарова зарегистрированы:
- Шейшенов Серен Манапбаевич;
- Мамыралиев Бектемир Кудайбердиевич.
Уполномоченными представителями по выборам кандидата на должность президента Э.Зарлыкова зарегистрированы:
- Тюлебердиев Талапкер Джакенович;
- Тюлебердиев Тимур Джакешевич.
Уполномоченными представителями кандидата на должность президента К.Кожогулова зарегистрированы:
- по выборам Качиев Албан Саткынович, Айтбаев Болотбек Мукаевич и Каскеримова Айзада Алымбековна;
- по финансовым вопросам Ортман Ирина Александровна.

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