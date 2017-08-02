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ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей 5 кандидатов на должность президентаЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей 5 кандидатов на должность президентаКурьезно и серьезно: инциденты на Армейских международных играхКурьезно и серьезно: инциденты на Армейских международных играх

В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440878-ru.html

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2 августа 2017, 21:25       Комментарии

Вчера на базе учебного полигона "Гвардейский" 40 военной базы министерства обороны Казахстана торжественно открылись "Армейские международные игры-2017".
Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, военнослужащие Казахстана, России, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Таиланда, Венесуэлы, Бангладеш, Зимбабве, Китая, Монголии, Пакистана, ЮАР, Индии и Кыргызстана в течении недели будут выявлять лучших в конкурсах "мастер артиллерийского огня", "снайперский рубеж" и беспилотных летательных аппаратов.
В первый день состязались расчеты минометчиков, определяли мастерство механиков-водителей МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный).
Первый этап протяженностью 6 км включал в себя стрельбу из автомата, пулемета, гранатомета и миномета с преодолением препятствий.
По результатам первого этапа команда Сухопутных войск ВС КР занимает второе место, уступая хозяевам полигона.
Как уточнили в сухопутных войсках, готовил команду к состязаниям начальник артиллерии Сухопутных войск полковник Ж.Айталиев.

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