В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)

2 августа 2017, 21:25 Комментарии

Вчера на базе учебного полигона "Гвардейский" 40 военной базы министерства обороны Казахстана торжественно открылись "Армейские международные игры-2017".

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, военнослужащие Казахстана, России, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Таиланда, Венесуэлы, Бангладеш, Зимбабве, Китая, Монголии, Пакистана, ЮАР, Индии и Кыргызстана в течении недели будут выявлять лучших в конкурсах "мастер артиллерийского огня", "снайперский рубеж" и беспилотных летательных аппаратов.

В первый день состязались расчеты минометчиков, определяли мастерство механиков-водителей МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный).

Первый этап протяженностью 6 км включал в себя стрельбу из автомата, пулемета, гранатомета и миномета с преодолением препятствий.

По результатам первого этапа команда Сухопутных войск ВС КР занимает второе место, уступая хозяевам полигона.

Как уточнили в сухопутных войсках, готовил команду к состязаниям начальник артиллерии Сухопутных войск полковник Ж.Айталиев.