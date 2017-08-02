Курьезно и серьезно: инциденты на Армейских международных играх

2 августа 2017, 21:21 Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Стопроцентный результат в поражении чужих мишеней показала сегодня зимбабвийская команда на конкурсе "Мастер артиллерийского огня" Армейских международных игр (АрМИ). Без инцидентов не проходит ни один мировой конкурс, не стали исключением и военные соревнования. Sputnik рассказывает о забавных и серьезных случаях в ходе АрМИ.

На конкурсе "Танковый биатлон" в 2015 году произошло два "многотонных" курьеза. После прохождения водного препятствия танк армянской команды заглох из-за гидроудара. Не прошло и минуты, как танковый экипаж Кувейта совершил незапланированный, но эффектный трюк. В ходе выполнения разворота бронированная машина кувейтцев перевернулась.

В июле нынешнего года танковая команда из Уганды была дисквалифицирована за "угрозу" зрителям. Водитель боевой машины по ошибке развернул башню в сторону трибун.

На первом этапе конкурса "Отличники войсковой разведки - 2017" также отличилась команда из Зимбабве. Бойцы африканской республики потерялись в лесу и заняли последнее место в соревновании. Минобороны России поздравило зимбабвийскую команду с получением уникального опыта в ориентировании на лесной местности.

Однако на военных состязаниях случались и трагические происшествия. Открытие конкурса "Авиадартс" в 2015 году было прервано крушением российского вертолета Ми-28Н. Причиной аварии стали отказ системы гидроусиления и разрыв вала рулевого винта. Оба пилота, к счастью, остались живы.

История международных военных соревнований, организованных Россией, началась с мировых чемпионатов по танковому биатлону в 2013-м и 2014 годах. С 2015-го состязание на бронированных машинах стало одним из конкурсов Армейских международных игр. С каждым годом в АрМИ растет число стран-участниц, конкурсов и площадок проведения. В текущем году соревнования из 28 конкурсов проходят на территории пяти государств, в борьбе принимают участие 28 стран.

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