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Новости Кыргызстана

В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)Война с историей: в Польше хотят снести памятники советским солдатамВойна с историей: в Польше хотят снести памятники советским солдатам

Курьезно и серьезно: инциденты на Армейских международных играх

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440877-ru.html

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2 августа 2017, 21:21       Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Стопроцентный результат в поражении чужих мишеней показала сегодня зимбабвийская команда на конкурсе "Мастер артиллерийского огня" Армейских международных игр (АрМИ). Без инцидентов не проходит ни один мировой конкурс, не стали исключением и военные соревнования. Sputnik рассказывает о забавных и серьезных случаях в ходе АрМИ.
На конкурсе "Танковый биатлон" в 2015 году произошло два "многотонных" курьеза. После прохождения водного препятствия танк армянской команды заглох из-за гидроудара. Не прошло и минуты, как танковый экипаж Кувейта совершил незапланированный, но эффектный трюк. В ходе выполнения разворота бронированная машина кувейтцев перевернулась.
В июле нынешнего года танковая команда из Уганды была дисквалифицирована за "угрозу" зрителям. Водитель боевой машины по ошибке развернул башню в сторону трибун.
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Однако на военных состязаниях случались и трагические происшествия. Открытие конкурса "Авиадартс" в 2015 году было прервано крушением российского вертолета Ми-28Н. Причиной аварии стали отказ системы гидроусиления и разрыв вала рулевого винта. Оба пилота, к счастью, остались живы.
История международных военных соревнований, организованных Россией, началась с мировых чемпионатов по танковому биатлону в 2013-м и 2014 годах. С 2015-го состязание на бронированных машинах стало одним из конкурсов Армейских международных игр. С каждым годом в АрМИ растет число стран-участниц, конкурсов и площадок проведения. В текущем году соревнования из 28 конкурсов проходят на территории пяти государств, в борьбе принимают участие 28 стран.
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