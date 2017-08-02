Членов "Народного парламента" осудили за попытку захвата власти в Бишкеке

2 августа 2017, 20:37 Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека осудил пятерых членов "Народного парламента" за попытку захвата власти, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе суда.

В мае 2016 года Госкомитет национальной безопасности задержал руководителей "Народного парламента" и возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к насильственному захвату власти" и "Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти".

После в Интернете появились аудиозаписи, зафиксировавшие, как якобы лидеры "Народного парламента" говорят о свержении власти, расправе над первыми лицами, сотнях бойцов, митинге 17 мая и об оружии. Политиков взяли под стражу.

Решением суда Бекболот Талгарбеков и Толубай Колубаев приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Марат Султанов - к 10 годам, Тойгонбек Калматов - к 5 годам условно, Александр Гусев - к 6 годам условно, сообщили в пресс-службе.

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