Шокирующие кадры: из однушки бишкекчанки вытащили и убили 8 собак

2 августа 2017, 20:50 Комментарии

Среда. 2 августа 2017 года. Многоэтажка близ перекрестка улиц Токтогула и Ибраимова. Восьмой этаж.

- Откройте дверь, это судебные исполнители. Мы должны извлечь из вашей квартиры собак.

- Не открою! И собак я вам не дам, я их продаю!

На лестничной площадке возле однокомнатной квартиры 75-летней Фердаусы Зерновой собралось больше 15 человек - соседи, милиция, работники Первомайского акимиата, санэпидстанции, муниципального предприятия "Тазалык", Бишкекводоканала и службы судоисполнителей. Все были движимы одной целью - вытащить из жилья пенсионерки собак, как это предписал суд.

Чтобы открыть дверь, у милиции и судоисполнителей ушло немало усилий. Так как уговоры не помогли, в ход пошли силовые методы со взламыванием. В итоге пенсионерка все же впустила незваных гостей. Когда дверь отворилась, из квартиры распространилась настолько невыносимая вонь, что люди не решились заходить внутрь. Смутил всех и вид престарелой женщины, вышедшей в нижнем белье. Босая пенсионерка несколько раз поскользнулась на полу, обгаженном экскрементами собак.

"Примерно такие же запахи у меня в квартире. Моча собак стекает по стенам", - сказал мужчина, живущий этажом ниже. Ему пришлось съехать с квартиры и снять другую. Остальные соседи еще держатся - приходится прикрывать нос, когда ждут лифт.

Первым вошел в квартиру сотрудник "Тазалыка". Используя проволоку как удавку, он схватил собаку и поволок из ее наружу. Пенсионерка вцепилась в питомца, тщетно пытаясь освободить его. Но собаку унесли под крики и ругань пожилой женщины. После этого она уже не пыталась спасти животных, лишь пробовала убедить всех, что в квартире не осталось собак.

В один момент она схватила нож и за считаные секунды отогнала испуганных людей к порогу и чуть не захлопнула дверь, но соседи успели вставить в проем деревянную балку. Затем сосед с нижнего этажа вместе с милиционером отобрал у пенсионерки три ножа, и поиск собак продолжился. Все это время хозяйка животных периодически ругалась с соседями.

Раз за разом сотрудник "Тазалыка" вытаскивал из квартиры собак, волоча их по лестнице через восемь этажей. Немногие питомцы выдержали это и сдохли до того, как их вынесли из подъезда. Животных загрузили в универсал Volkswagen Passat. Итого в багажнике оказались восемь собак, убитых на месте, и шесть щенят, которых положили на трупы.

Закончилось все это тем, что пенсионерка оделась, вышла из подъезда с сумкой и нецензурно отругала соседей. По их словам, они хотят добиться у суда санкции на выселение Фердаусы Зерновой.

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