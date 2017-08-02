Война с историей: в Польше хотят снести памятники советским солдатам

2 августа 2017, 20:55 Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Россия должна принять предельно жесткие санкции в отношении Польши в ответ на инициативу о сносе памятников советским солдатам на польской территории, заявил сегодня во время видеомоста замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Видеоконференция Москва - Минск - Кишинев - Тбилиси - Бишкек проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Соответствующие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма подписал президент Польши Анджей Дуда. Через три месяца после вступления документа в силу около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы.

Россия, Беларусь, Израиль и Организация Договора о коллективной безопасности выразили решительный протест, призвав прекратить осквернение памятников и объединить усилия в борьбе с возрождением фашизма в любых проявлениях.

По мнению Шишкина, после вступления закона в силу России нужно будет сразу же отозвать своего посла из Польши, поскольку сохранность российских мемориалов предусматривается статьей 17 базового договора между Польшей и Россией о добрососедстве и сотрудничестве.

"Грубое нарушение данной статьи означает, что Польша выходит из этого договора", - считает эксперт.

"В связи с этим отзывается посол, понижается уровень диппредставительства в Польше до тех пор, пока с этой властью не будет заключен новый договор о сотрудничестве", - сказал Шишкин.

Он выступил также за запрет на въезд в Россию всем депутатам, журналистам, политическим и прочим деятелям Польши, которые были замечены в поддержке этой инициативы.

"Мы должны прекратить играть в поддавки. Не нравится? Прекратите себя так вести. Россия должна принять предельно жесткие санкции в отношении Польши", - заключил Шишкин.

Он добавил, что российской стороне также нужно будет увековечить память польских и советских солдат и открыть соответствующий мемориал, который смогут посещать поляки.

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