Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Курьезно и серьезно: инциденты на Армейских международных играхКурьезно и серьезно: инциденты на Армейских международных играхШокирующие кадры: из однушки бишкекчанки вытащили и убили 8 собакШокирующие кадры: из однушки бишкекчанки вытащили и убили 8 собак

Война с историей: в Польше хотят снести памятники советским солдатам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440874-ru.html

Похожие новости

Не оскверняйте прошлое — Орлов о сносе памятников солдатам СССР в Польше

Кто споет Despacito? Депутаты ЖК в центре прикола пользователей соцсети

В Бишкеке снесли еще два незаконных ограждения (фото)

Использовал приемы карате. Японский пенсионер отбился от напавшего на него медведя

В войсковой части 23565 состоялся митинг по передаче мемориальной доски в память о подвиге Героя Советского Союза

2 августа 2017, 20:55       Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Россия должна принять предельно жесткие санкции в отношении Польши в ответ на инициативу о сносе памятников советским солдатам на польской территории, заявил сегодня во время видеомоста замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Видеоконференция Москва - Минск - Кишинев - Тбилиси - Бишкек проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Соответствующие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма подписал президент Польши Анджей Дуда. Через три месяца после вступления документа в силу около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы.
Россия, Беларусь, Израиль и Организация Договора о коллективной безопасности выразили решительный протест, призвав прекратить осквернение памятников и объединить усилия в борьбе с возрождением фашизма в любых проявлениях.
По мнению Шишкина, после вступления закона в силу России нужно будет сразу же отозвать своего посла из Польши, поскольку сохранность российских мемориалов предусматривается статьей 17 базового договора между Польшей и Россией о добрососедстве и сотрудничестве.
"Грубое нарушение данной статьи означает, что Польша выходит из этого договора", - считает эксперт.
"В связи с этим отзывается посол, понижается уровень диппредставительства в Польше до тех пор, пока с этой властью не будет заключен новый договор о сотрудничестве", - сказал Шишкин.
Он выступил также за запрет на въезд в Россию всем депутатам, журналистам, политическим и прочим деятелям Польши, которые были замечены в поддержке этой инициативы.
"Мы должны прекратить играть в поддавки. Не нравится? Прекратите себя так вести. Россия должна принять предельно жесткие санкции в отношении Польши", - заключил Шишкин.
Он добавил, что российской стороне также нужно будет увековечить память польских и советских солдат и открыть соответствующий мемориал, который смогут посещать поляки.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум